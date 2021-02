La gente si fa domande sugli Angeli

Scoprite il libro che è tra i 6 più venduti su Amazon Italia :

Il Libro degli Angeli, I Segreti ritrovati, di Kaya e Christiane Muller

ROMA, 24 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- In questi tempi di pandemia, stiamo sicuramente riflettendo e ponendoci domande esistenziali su noi stessi e sul mondo. È difficile non farlo; non è un momento semplice per tutti noi, quindi è bene trovare anche alcune buone letture, tra cui abbiamo pensato di suggerirvi: Il Libro degli Angeli, I Segreti ritrovati di Kaya e Christiane Muller, che in questi giorni è diventato un best-seller italiano su Amazon e sui social network.

Se avete letto La Via del Guerriero di Pace di Dan Millman, L'Alchimista di Paolo Coelho, Conversazioni con Dio di Neale Donald Walsch o Il Potere di Adesso di Eckhart Tolle, amerete questo libro che conduce a una profonda riflessione e comprensione, attraverso storie toccanti e incontri speciali. Sarete anche in grado di capire il significato e l'origine degli Angeli; è molto particolare leggere in questo libro, che gli Angeli non sono piccoli esseri con le ali, ma un'antica metafora, un simbolo che rappresenta gli esseri umani che iniziano a sognare, a sviluppare questa dimensione esistenziale.

I sogni, che sono anche discussi e spiegati nel libro con collegamenti alla nostra vita quotidiana, sono diventati molto più frequenti in questo periodo di Covid-19. Recenti studi dell'Università di Harvard e di altre università di tutto il mondo hanno, infatti, dimostrato il verificarsi di un aumento dei sogni e degli incubi nella popolazione in generale, e soprattutto tra le persone affette da Covid-19 o dalle sue varianti. Anche altre situazioni sono spiegate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per cui, prima della pandemia (COVID-19), quasi un miliardo di persone nel mondo soffriva di problemi di salute mentale; secondo un nuovo articolo dell'OMS pubblicato l'11 febbraio, adesso il numero è in crescita astronomica in modo molto preoccupante. Quindi è naturale che le persone si aprano sempre più allo sviluppo personale e al farsi domande esistenziali, anche attraverso letture stimolanti e all'avanguardia.

Il Libro degli Angeli, I Segreti ritrovati, è un best-seller internazionale che ora è diventato una sensazionale novità sui social media in Italia, con diverse decine di migliaia di condivisioni e commenti, in particolare su Facebook. Affronta un nuovo e diverso aspetto filosofico: il male, la malattia e il conflitto sono educativi, e servono a rafforzarci, a sviluppare la nostra capacità di trasformazione, decisione e affermazione, e non rappresentano solo una dimensione negativa o senza ragion d'essere.

Il libro porta un discorso tranquillizzante, che sicuramente sostiene il suo attuale successo e la sua popolarità sul social network in Italia. Pubblicato da un'organizzazione senza scopo di lucro, l'UCM, Centro d'Insegnamento e di Ricerca, questo libro ci apre a riflettere: le coincidenze e il caso esistono davvero o rappresentano un insegnamento? Ci chiediamo: sono importanti il linguaggio simbolico e la comprensione dei ricordi inconsci? Il libro, che tratta anche i meccanismi della legge di risonanza secondo la fisica moderna, fa un collegamento molto interessante con il verificarsi dei nostri incontri quotidiani: sono davvero il risultato del caso fortuito?

Comunque, sia che si amino o no questi temi, è interessante interrogarsi su di essi e lasciare che la propria immaginazione sia aperta a questa riflessione.

