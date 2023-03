La Giordania al primo posto tra le mete 2023

Tra storia e natura e scenari di eccezionale bellezza, la Giordania è diventata una delle mete più ambite dai turisti italiani. Anche Lonely Planet la premia e l'ha proclamata Best in Travel 2023. Si tratta di un paese comodo da raggiungere dall’Italia e facile da visitare, viste anche le distanze relativamente brevi tra le varie località che vale assolutamente la pena di conoscere: da Petra al Mar Morto, da Amman al deserto del Wadi Rum, passando per luoghi iconici, come il Monte Nebo dalla cui sommità Mosè vide dall’alto la Terra Promessa.