La giornata internazionale del bacio

Oggi è il Giorno internazionale del bacio, giornata istituita nel 1990 per ricordare e rendere omaggio a un bacio da Guinness dei primati: quello di una coppia thailandese durato 46 ore, 24 minuti e 9 secondi. Questo gesto celebrato in ogni parte del mondo, è universalmente ritenuto un segno di riconoscimento, affetto, amicizia o passione, ma a seconda della situazione e della cultura può assumere sfumature diverse. Romantico, passionale, cinematografico, il bacio è parte integrante delle vite di miliardi di persone in tutto il mondo.