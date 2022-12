La grande arte contemporanea in mostra ad Alberobello

Inaugura oggi ad Alberobello, in Puglia, “Alberobello Contemporary Art”, la rassegna di arte contemporanea che coinvolge artisti italiani e internazionali, ideata dalle istituzioni cittadine per festeggiare i 26 anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Saranno diversi gli spazi che ospiteranno la manifestazione, tra questi la Casa d’Amore e la Casa Alberobello. La mostra, curata da Antonella Pierno, è organizzata e promossa dal Comune, in collaborazione con Regione Puglia, UNESCO, Puglia Promozione e l’Accademia delle Belle Arti di Brera.