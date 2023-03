La grandine distrugge i tulipani, le lacrime dell'agricoltore - Video

"Sta grandinando. I tulipani non ci sono più, è finita...". Le lacrime di un agricoltore per i danni provocati dalla grandine. Il titolare di Cascina Savino, in provincia di Foggia, è disperato davanti alla scena che gli si prospetta. La grandine non dà tregua, devasta i fiori nei campi. Le immagini colpiscono i follower che intervengono in massa: "Noi ci saremo lo stesso", scrivono in tanti. "È un posto unico non mollate. Quei campi torneranno a splendere di colori e noi saremo lì". Nella Cascina sono stati piantati 100.000 tulipani di 50 diversi colori e sfumature. Moltissime persone, sui vari social, invitano i titolari a riaprire le prenotazioni per le visite: tanti utenti sono disposti a comprare il biglietto a prescindere dalla possibilità di raccogliere i fiori.