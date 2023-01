La Groenlandia sempre più calda

Secondo nuovi dati, acquisiti dallo studio di carotaggi nel ghiaccio, dal 1995 le temperature della Groenlandia si sono alzate vertiginosamente, arrivando ad un picco attuale di 1,5°C in più rispetto alla media del ‘900: la più calda in 1.000 anni. E’ quanto emerge da uno studio dell’Istituto tedesco “Alfred Wegener per la ricerca marina e polare” che descrive i dati emersi dalle carote di ghiaccio come una prova dell’impatto umano sulle temperature . Dal 1995 il cambio nella composizione del ghiaccio è tale rispetto ai periodi preindustriali che la possibilità che si tratti di qualcosa non legato all’uomo è “impossibile” .