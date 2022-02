La guerra fa sprofondare Piazza Affari

Forte ondata di avversione al rischio sui mercati, spinti al ribasso dall’invasione russa dell’Ucraina. Mentre i leader di Europa e Stati Uniti promettono contromisure come mai prima d’ora, il petrolio quota sopra la soglia dei 100 dollari, il gas fa segnare un balzo del +57% ed i prezzi grano si sono spinti su livelli mai visti prima, a 344 euro la tonnellata.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in calo del 4,1% a 24.890,52 punti, le performance peggiori sono state registrate da due titoli che hanno profondi legami con l’est Europa come UniCredit e Pirelli, scesi rispettivamente del 13,49 e del 10,4% (questo nonostante il gruppo degli pneumatici abbia presentato conti 2021 sopra le stime ed annunciato una guidance improntata all’ottimismo).

Il boom del greggio ha permesso da Eni (-0,48%) ed a Tenaris (-1,1%) di contenere le vendite mentre Saipem ha chiuso con un +1,85%. Quest’ultima nell’esercizio 2021 ha registrato un Ebitda gestionale "adjusted" negativo per 1,19 miliardi di euro e ricavi per 6,875 miliardi (-6,4%). Il Cda ha approvato le linee guida del piano strategico 2025.

Tra le poche performance positive sul paniere delle blue chip troviamo quella di Campari (+1,81%), che ieri aveva fatto segnare un tonfo, e quella di Leonardo (+4,34%) nel giorno in cui Airbus e l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti hanno siglato il contratto Eurodrone.

Lo spread Btp-Bund è sceso di quasi il 4% a 163 punti base dopo l’asta di Bot semestrali: il Tesoro ha collocato 5,5 miliardi titoli con scadenza al 31/08/2022 ad un rendimento del -0,484%, stabile rispetto all’appuntamento precedente. (In collaborazione con money.it).