La Hydromed di Flavio Faccin fa volare il mercato dei colloidali puri

L’uso estetico dei colloidali puri spopola sul mercato online

Milano, 26 Aprile 2023. La Hydromed Srl di Schio è un'azienda italiana specializzata nella produzione di colloidali puri per scopi estetici e medicali. Fondata da Flavio Faccin, negli ultimi anni, l'azienda è diventata leader Europeo nel suo settore, offrendo ai propri clienti prodotti di alta qualità, sicuri ed efficaci.

“Molti mi chiedono cosa sono esattamente i colloidali puri”, esordisce il fondatore Flavio Faccin. “La mia risposta tende ad essere semplice: si tratta di prodotti costituiti da particelle molto piccole sospese in un liquido. Nel nostro caso, siamo specializzati, tra le tante cose, nella produzione di colloidali di oro, argento e rame puro che vengono impiegati in diversi trattamenti estetici e di wellness”.

L'oro, ad esempio, è conosciuto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, ed è usato in prodotti per la pelle che combattono i segni dell'invecchiamento e migliorano l'elasticità della pelle. “L'argento, invece, è noto per le sue proprietà antibatteriche”, spiega Flavio Faccin, “e viene spesso impiegato in prodotti per la pulizia del viso e la prevenzione dell’acne. Infine, il rame è utilizzato per migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la profondità delle rughe”.

Ma perché utilizzare i colloidali puri invece di altri ingredienti per la cura della pelle? “Questa è un altra domanda che molto spesso mi viene rivolta”, ammette Faccin della Hydromed di Schio. “Innanzitutto, le particelle sono così piccole che possono penetrare più facilmente nella pelle, garantendo risultati migliori. Inoltre, i colloidali puri sono privi di additivi e conservanti, il che li rende molto più sicuri e delicati sulla pelle”.

La Hydromed si distingue dunque dalle altre aziende che producono colloidali puri grazie alla sua attenzione per la qualità dei prodotti e il benessere dei clienti. Tutti i prodotti sono infatti testati scrupolosamente in laboratorio e rispettano tutti gli standard di sicurezza richiesti.

Inoltre, l'azienda si preoccupa di fornire ai propri clienti tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dei prodotti ed è per questo che negli anni ha guadagnato un'ottima reputazione grazie ai suoi servizi di assistenza clienti, sempre disponibili per rispondere alle domande e alle richieste dei clienti.

All’origine di tutto resta lo slancio di un grande imprenditore appassionato di scienza ed innovazione. Durante gli studi in campo scientifico e medico finanziati per l’azienda, Flavio Faccin ha infatti scoperto le proprietà dei colloidali puri e ha compreso immediatamente il loro potenziale in campo estetico e medico. Da qui è nata la sua idea di creare una propria linea di produzione, in grado di realizzare colloidali puri di alta qualità.

Nel corso degli anni, la Hydromed si è evoluta ampliando notevolmente la sua offerta di prodotti, offrendo ai propri clienti soluzioni sempre più innovative e efficaci sia nel campo estetico che in quello medico. L'azienda ha inoltre investito molto nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, per rimanere sempre al passo coi tempi e soddisfare le esigenze dei propri clienti.

“La Hydromed Srl è un'azienda eccellente nel settore dei colloidali puri”, commenta Flavio Faccin, “al primo posto in Europa per la cura della pelle, il benessere fisico e la wellness delle persone. Grazie alla nostra attenzione per la qualità dei prodotti, l’innovazione, la sicurezza dei clienti, e le certificazioni sanitarie, l'azienda è diventata leader nel suo settore, offrendo soluzioni efficaci e sicure nel campo del benessere della persona”.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl