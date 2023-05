La lavagna del futuro è touch e collegata in cloud

LG ha presentato la nuova lavagna touch interattiva per il settore education, LG CreateBoard serie TR3DK, in quattro diversi tagli: 55, 65, 75 e 86 pollici. È dotata di diversi modelli formativi e strumenti didattici quali il righello o le note, capace di supportare fino a 40 punti multitouch in ambiente Windows e fino a 32 punti in ambiente Android. L’accensione e lo spegnimento, la regolazione delle luminosità e il blocco dello schermo, sono alcune delle funzioni che attraverso LG ConnectedCare DMS, possono essere controllate anche a distanza. LG CreateBoard presenta inoltre una versione aggiornata di condivisione wireless dello schermo, LG CreateBoard Share, che permette di mostrare in tempo reale e su un solo display fino a 9 schermi condivisi o un file, se sui dispositivi collegati è installata l’app LG CreateBoard Share. La funzione Smart Viewing permette inoltre di mostrare diversi contenuti, così da avere a disposizione tutti i materiali necessari per la lezione in contemporanea. La modalità “Secure” è in grado di disattivare la funzione di condivisione e impedire la visualizzazione, tramite schermo condiviso, di contenuti non autorizzati su vari dispositivi. Inoltre, la modalità USB Block impedisce la copia automatica su dispositivi non autorizzati, mantenendo così i dati in sicurezza. Per una maggiore sicurezza, infine, è possibile attivare la funzione di cancellazione automatica periodica dei file salvati sulla lavagna. Sarà disponibile a partire da maggio.