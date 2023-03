La Liguria di Levante e i suoi vini

Non vi basterà un solo weekend per visitare la Liguria, terra ricca di storia, arte, cultura e scorci suggestivi tra le vie di pittoreschi borghi che si prolungano verso il mare.

La Liguria vanta molti primati, alcuni particolarmente curiosi e degni di nota. Come, ad esempio, la nascita della prima squadra di calcio italiano, il Genoa Cricket Football Club - oggi meglio conosciuto come Genoa. Oppure, ancora, l’invenzione dei Jeans, il cui tessuto, inizialmente usato per le vele delle barche, divenne in seguito il materiale usato per i pantaloni dei marinai.

Terra di prelibatezze culinarie, dal famoso “Pesto alla Genovese”, alla Focaccia che i liguri usano inzuppare a colazione nel caffè o cappuccino, fino al chinotto di Savona, racconta soprattutto di vini pregiati come lo Sciacchetrà, un prodotto raro e di limitatissima produzione ottenuto da uve Bosco, Vermentino e Albarola lasciate ad appassire sui graticci. Oppure del Vermentino nero, vitigno originario dell'estrema Liguria di Levante, magistralmente interpretato da Cantine Lunae. Il nostro weekend inizia proprio da qui, da una cantina che in questi anni ha dato voce all'essenza del territorio.

Scopri tutto l’itinerario alla scoperta dei vini e dei sapori liguri su Vendemmie.