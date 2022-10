La Ludoteca di Randolph

Oltre alla mostra “Alex Randolph, Regista di Giochi”, inaugurata lo scorso 15 ottobre in Palazzo Ducale, durante Lucca Comics & Games all’interno del padiglione Carducci (stand CAR295) sarà presente una Ludoteca speciale interamente dedicata al primo game designer.

Realizzata in collaborazione con Fustella Rotante e Coccinelle Rosa, nello spazio dedicato a Randolph si potranno provare alcuni dei giochi realizzati dallo stesso, in una unica e speciale selezione tra cui alcune rarissime edizioni, compresi tutti i giochi in mostra al Ducale.

Sempre all’interno del padiglione Carducci, presso il Punto Shop “Merchandising Ufficiale Lucca C&G” stand CAR533, si potrà acquistare l'esclusivo box celebrativo in edizione limitata AR100, creata da Lucca Comics & Games in collaborazione con Studiogiochi, Oliphante e Ludendo Docere. La box per tutti gli appassionati contiene quattro grandi classici di Alex Randolph: “Fantasmi”, “Big Shot”, “Venice Connection” e “Accipicchia!”.