La lunga eco del nostro premio

Sofia Bergo, canoista di 15 anni di Gavello, un piccolo comune in provincia di Rovigo nel maggio scorso era impegnata sul suo K1 nella Water marathon, una discesa di 20 chilometri.L’accoglienza a Sofia Bergo, vincitrice del Premio Sport&Cultura – Sezione Gesto Etico Fabrizio Quattrocchi – da parte dei compagni di scuola…Sofia Bergo, canoista di 15 anni di Gavello, un piccolo comune in provincia di Rovigo nel maggio scorso era impegnata sul suo K1 nella Water marathon, una discesa di 20 chilometri.Nelle battute finali, quando era in piena corsa per una medaglia, si è fermata a soccorrere un’avversaria, Gioia Bortolotto, che poi l’ha preceduta sul podio. Grazie a questo, che è stato considerato dalla giuria di ASI un gesto etico, Sofia ha conquistato la sezione che più esalta le virtù dello sport, nel Premio ASI Sport&Cultura 2023 svoltosi a dicembre scorso.Ma non è stato questo l’unico momento di festeggiamenti per Sofia. A Rovigo l’attendeva una bellissima sorpresa. Il corpo insegnante, durante la festa di Natale, ha voluto dedicare un momento al premio e la preside Isabella Sgarbi ha consegnato a Sofia un mazzo di fiori a nome di tutti i compagni e gli studenti della scuola IIS Viola Marchesini: Sofia ha raccontato, emozionata, la sua avventura romana al Salone d’Onore del CONI.“L’intendimento della scuola non era solo quello di dare un ulteriore ‘premio’ alla Bergo, riconoscendo anche l’impegno di tanti suoi compagni che hanno votato online per permetterle di salire sul podio della sezione ‘Gesto etico’ di Sport&Cultura, ma anche di sottolineare quanto lo sport sia una fonte straordinaria di valori”, spiega il Vicepresidente di ASI Giacomo Labarbuta che ha premiato Sofia a Roma che ha sottolineato come un intero paese si sia impegnato per portare in alto Sofia con i propri voti online sul sito di ASI.“Siamo convinti che i ragazzi debbano formarsi anche nella cultura dello sport. Ma, in particolare, ritengo che la valenza del gesto di Sofia sia estremamente alta poiché, proprio in un periodo storico di perdita complessiva di quei valori cui si faceva riferimento, la sua rinuncia a una medaglia per aiutare una compagna ci restituisce una grande fiducia per il futuro. Sofia nel suo intervento alla platea di Roma ha fatto capire con grande semplicità come, per lei, la scelta di fermarsi fosse obbligata, normale. E questo è un valore aggiunto.E Sofia non è l’unica: la mia professione è quella di insegnante e sono circondato da giovani con importanti qualità morali”.Tanti ragazzi che si sono mobilitati per premiare la Bergo con i propri voti: un fiume come quello che solca ogni giorno Sofia con la propria canoa.

Leggi la notizia sul sito Asi