La malattia del fegato grasso “non alcolica”

La malattia del fegato grasso, anche nota con il nome di steatosi epatica, è condizione nella quale il fegato si trova a dover fronteggiare una quantità di grassi, per lo più trigliceridi, superiore a quella che gli è possibile smaltire. Ne deriva un sovraccarico funzionale dell’organo, che porterà a sofferenza delle cellule epatiche e a conseguente patologia.

Esiste una steatosi epatica alcolica, tipica dei soggetti con storia personale di cronica assunzione di oltre 20 grammi di alcol al giorno, e una steatosi epatica NON alcolica (NAFLD da: Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) che, invece, insorge in persone che con l’alcol hanno poca o nessuna confidenza. Quest’ultima condizione risulta essere soprattutto correlata ad un’abbondanza di grasso viscerale tipica dei soggetti obesi o in forte sovrappeso, al diabete mellito di tipo 2, alla sindrome metabolica, e frequentemente si associa ad un aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Sul piano clinico, la steatosi epatica può evolvere ed includere un ampio spetto di malattie del fegato che vanno dalla steatosi, con solo accumulo di grassi nel fegato, al danno infiammatorio cronico della steatoepatite non alcolica (NASH) fino alla cirrosi e al cancro al fegato.

Ma, quali sono le cause e i fattori di rischio della steatosi epatica non alcolica? A quali altre patologie può essere correlata? Con quali sintomi si manifesta? Come si cura e come si previene?

Sono alcuni dei quesiti che si concentrano intorno ad una delle più diffuse malattie del fegato nel mondo occidentale, perché classicamente correlata a sovranutrizione e scarsa attività fisica. A questi interrogativi risponderà, nella puntata del prossimo 17 novembre, “τροφήν, la prima medicina”, la rubrica condotta dall’immunologo Mauro Minelli della Fondazione per la Medicina Personalizzata e dedicata alle malattie dell’uomo correlate all’alimentazione.