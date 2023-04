La mamma di Marcello Vinci: "Cina non mi ridà salma di mio figlio e non credo a ipotesi suicidio"

"Mio figlio è morto in Cina 43 giorni fa, non so come, perché. Ma soprattutto non ho la salma qui con me. Mi sento come se non fosse vero niente, come se dovessi svegliarmi da un brutto sogno. E non ho mai creduto all'ipotesi del suicidio. Aspetto sempre notizie dalla Farnesina, ma non arrivano". A denunciare all'Adnkronos una storia incredibile per quanto vera è Angela Berni. Suo figlio, Marcello Vinci, è morto in circostanze misteriose la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi in Cina, dove lavorava da tre anni come insegnante. Da allora, però, solo poche e frammentarie informazioni, telefonate attese e mai arrivate e nemmeno la possibilità di riavere il corpo indietro. "L'avvocato che ci segue in Cina si è fatto sentire ieri dopo venti giorni dicendo che ancora nemmeno l'autopsia è stata fatta, perché lì i tempi sono lunghi. La Cina non è facile, è chiaro che vuole nascondere quanto più possono, da lì non deve trapelare nulla. E il console generale mi ha fatto notare che però, per come parlo, sembra non abbia fiducia in loro. Ma io rivoglio indietro mio figlio, per avere qui in Italia la salma mi hanno chiesto 30mila euro. Trentamila euro, ma ci rendiamo conto? Mi sono venuti incontro, secondo loro, offrendomi la possibilità di ricevere le ceneri a 10, 12mila euro: tra l'altro fino a Milano, nemmeno qui. Io non solo ho la tragedia, non solo ho perso il mio unico figlio, devo pure pagare".

"Marcello aveva 28 anni, in Cina insegnava l'italiano ai cinesi. La prima volta era partito nel 2017 per quattro mesi - racconta la donna - poi nel 2018 si è laureato a Roma in interpretariato e traduzione per trasferirsi definitivamente il 2 settembre 2019. Poi c'é stato il Covid, con tutte le problematiche note, e non è potuto più rientrare. Io non vedo mio figlio da allora, e non lo vedrò più. Non ho nemmeno idea di chi sia l'uomo che mio figlio ha incontrato la notte in cui è morto. So solo che, come mi è stato riferito dalla polizia cinese, dai tabulati telefonici si evince che Marcello abbia conosciuto questo signore molto più grande, 45 anni, sui social cinesi il 3 marzo. Appena tre giorni prima di morire. Purtroppo, essendosi trasferito da Shanghai da 8 mesi, non aveva molte amicizie, a parte i colleghi con i quali ho già parlato. La cosa assurda è che pare che questo signore abbia chiamato mio figlio alle 3 di notte, Marcello si è alzato per andare da lui. Non lo capisco, soprattutto perché l'indomani sarebbe dovuto andare a lavorare. Alle 22,30 aveva già mandato l'intero programma lavorativo a scuola per le lezioni dell'indomani".

"Per fortuna la Procura di Roma ha riaperto il caso - dice Angela - perché ci sono delle ombre, qualcosa che la Cina vuole nascondere. Per loro il caso è chiuso, il 45enne è stato arrestato e rilasciato. E' una storia strana ma vera. Non so nemmeno da quale piano sia caduto mio figlio, inizialmente mi avevano detto che fosse precipitato dalla finestra del suo appartamento, che tra l'altro nemmeno si apre. Non so nulla, non mi hanno dato un nome, una foto di questo signore, non ho modo di rintracciarlo, di chiedergli per quale motivo abbia pulito tutta la casa e gli oggetti di mio figlio, nascondendone alcuni in un altro piano, perché abbia chiamato i soccorsi ma poi si sia nascosto in un armadio. Ho sentito Marcello l'ultima volta il 5 marzo alle 13.58, le 20 di lì. I fatti sono successi la notte del 6 e la notizia l'abbiamo avuta il 7 mattina tramite i carabinieri di Pezze di Greco (a Fasano, ndr). Hanno chiamato il mio compagno, io stavo seguendo i lavori nel mio centro estetico: ci hanno detto che saremmo dovuti andare in caserma con urgenza. Sono andata tranquilla, pensavo a qualche infrazione. Arrivando lì, invece, mi hanno detto che avevano trovato il corpo di mio figlio caduto dall'alto da casa sua. Non ho creduto un solo minuto all'ipotesi del suicidio, era proprio impossibile. Dopo pochi giorni è arrivata la notizia che era caduto da casa di un altro uomo. Io non so chi mi stia dando la forza di parlare, per quanto ancora ne avrò. La Farnesina deve interessarsi di questa storia, voglio sapere come e perché mio figlio non c'é più".

(di Silvia Mancinelli)