La Masseria Paretano, dimora di Ronn Moss, diventa uno scenario indimenticabile per matrimoni da favola

La splendida struttura del 1700, residenza pugliese dell’attore americano, grazie alle wedding planner Clara Trama e Daniela Corti, si offre come location per matrimoni indimenticabili. Domenica 20 visite guidate per le coppie che, prenotandosi, riceveranno l’invito

Bari, 16 febbraio 2022. È una suggestiva struttura del XVIII situata nella valle del Canale di Pirro, a Fasano, nel Barese, la dimora scelta dall’attore americano Ronn Moss come sua residenza pugliese. La Masseria Paretano costruita nel 1730 è situata nel tratto del litorale adriatico che va da Polignano ad Ostuni, in una zona dove le colline delle Murge si approssimano alla costa. "Dopo tanti anni di ricerca – ha sottolineato con entusiasmo la star di Hollywood, protagonista della serie Beautiful e alla vigilia del lancio internazionale di “Surprise Trip” - sono felice di essere approdato in questa terra piena di forza, di mistero e di amore, protetta da ulivi millenari che sembrano vegliare su ogni cosa. Qui sento di aver realizzato uno dei miei sogni. E ora in questa meravigliosa masseria, voglio realizzare il vostro sogno e offrirvi tutta l'esperienza e la competenza per produrre i vostri eventi più importanti”.

E tra gli eventi importanti ci saranno sicuramente matrimoni da favola organizzati nei minimi particolari dalle wedding planner Clara Trama, presidente di AIWP (l’associazione italiana Wedding Planner che conta 374 associati ed è un punto di forza del settore) e Daniela Corti, nota per gli encomiabili sforzi di promozione di varie regioni d’Italia con il suo Undiscovered Italy Tours, per il suo format nazionale The Italian Wedding Stars e non ultimo, per aver organizzato il rinnovo delle promesse matrimoniali proprio dello stesso Ronn Moss e della moglie Devin Devasquez.

Sono già numerose le richieste dei novelli sposi da tutta Italia, che puntano su Masseria Paretano per stupire i loro ospiti. Domenica 20 febbraio, dalle 16, una cinquantina di coppie selezionate potranno visitare la struttura per il Beautiful wedding day. Per ricevere l’invito si può scrivere a eventi@masseriaparetano.com.

“Masseria Paretano – spiegano Clara Trama e Daniela Corti – è la location ideale per matrimoni indimenticabili. La proposta esperienziale offre un autentico assaggio di Puglia: alloggi confortevoli ed eleganti, cooking class e passeggiate a cavallo. Fiore all’occhiello della masseria, il ristorante propone solo prodotti enogastronomici locali, molti dei quali a produzione propria, Qui si possono godere natura, ristoro e relax per vivere pienamente il giorno più bello della propria vita. Per questa possibilità che possiamo offrire alle coppie in procinto di sposarsi vogliamo ringraziare particolarmente @brosgroupitalia, @ronnmoss. @angelo_dimola, @giuseppedimola, @devindevasquez, @tiziano_cavaliere”.

Nella foto, da sinistra: Daniela Corti, Ronn Moss, Clara Trama

