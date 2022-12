La migliore carta di credito del 2022 e quale scegliere

In collaborazione con Perform Insider



Scegliere la migliore opzione quando si tratta di carte di credito non è affatto semplice, perché le opzioni sono tante e le peculiarità del singolo prodotto possono variare di molto.

Per scegliere la migliore carta di credito, quindi, è necessario fare qualche ricerca.

Tra gli aspetti da prendere in considerazione troviamo sicuramente i costi, il limite di spesa e la possibilità, o meno, di prelevare contanti presso uno sportello bancomat.

Nell'articolo che segue tenteremo di offrire una visione completa, in modo da offrire gli strumenti di analisi necessari alla scelta, ma ci teniamo ad anticipare che, secondo noi, il miglior prodotto attualmente sul mercato è offerto da Cartayou.it.

La lista delle migliori carte di credito in Italia 2022

Cartayou.it - la migliore carta di credito in circolazione

American Express Carta Oro - la carta di credito premium per antonomasia

Revolut, Carta Revolut - carte di credito sicure e personalizzabili

American Express, Blu American Express - ampi margini di flessibilità

ING, Carta Di Credito Mastercard Gold - carte di credito con costi contenuti

American Express, Carta Verde - perfetta per chi ama la musica e i viaggi

Verifica il sito dei singoli marchi per maggiori informazioni sui termini e le condizioni dei prodotti. Abbiamo fatto quanto possibile per fornire informazioni accurate e precise, ma non possiamo fornire garanzie in merito. Dopo aver cliccato sulle offerte di tuo interesse, verrai reindirizzato nel portale dell'emittente della carta di credito, dove potrai visualizzare in maniera integrale tutti i termini e le condizioni.

1. Cartayou.it - la migliore carta di credito in circolazione

Pro

Credito gratuito fino a 7 settimane;

Niente canoni e niente commissioni;

Assicurazione per i viaggi compresa;

Pagamenti differiti o con possibilità di rimborso a saldo;

Carta Mastercard Gold.

Contro

Rimborsi tramite bonifico;

Manca un sistema di punti e ricompense;

Non associabile a Apple Pay e Google Play.

Sbarcata in Italia solo nel 2021, questa carta di credito Mastercard Gold sta riscuotendo un buon successo, perché propone una serie di servizi e funzionalità degne di attenzione.

La banca che la emette è Advanzia Bank S.A., con sede in Lussemburgo, che opera attivamente dal 2005 anche in altri paesi come Francia, Austria, Spagna e Germania, dov'è il maggiore emittente di carte di credito.

Caratteristiche 5/5

Questa carta di credito del circuito Mastercard non ha costi di attivazione, commissioni su prelievi e pagamenti, né prevede un canone annuo. Compresa nel servizio viene offerta un'assicurazione completa sui viaggi.

Parlando di gestione del credito, inoltre, viene data la possibilità di effettuare pagamenti frazionati flessibili per le 7 settimane successive al giorno dell'operazione.

La carta permette di richiedere un rimborso sul credito a saldo o rate, da scegliere e modificare ogni mese in base alle esigenze della singola persona.

Costi e limiti 5/5

La carta di credito della banca lussemburghese non ha predisposto un plafond fisso per tutti i clienti, ma ha pensato fido e limiti di spesa che variano in base al richiedente e che vengono stabiliti in base al merito creditizio.

Riuscendo a instaurare un rapporto solido con Advanzia, quindi, sarà possibile ottenere fidi maggiori, se necessario. Sono gratuiti anche tutti i servizi principali, ad eccezione di alcuni come la richiesta di carte sostitutive.

Sicurezza 5/5

Grazie ai protocolli Mastercard SecureCode, con la carta di credito Cartayou.it è possibile effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici sia tramite il contactless che con il chip EVM di più recente generazione.

Inoltre, tramite l'app, è possibile bloccare in qualsiasi momento la carta, in caso smarrimento o furto.

Prelievi in contante 5/5

La carta di credito di Advanzia permette di effettuare prelievi presso i bancomat di tutto il mondo, senza dover pagare commissioni.

Si tratta di uno dei principali vantaggi offerti da questo strumento di pagamento, il che le dà un gran vantaggio rispetto alla concorrenza.

Varie 4/5

Tra i tanti servizi messi a disposizione dalla carta di credito Cartayou.it, c'è ovviamente l'ottima app che permette di visionare la cronologia di spese e transazioni, richiedere l'aggiunta di un mandato SEPA e, più in generale, di gestirla in tutto e per tutto.

Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, dà anche la possibilità di contattare in maniera rapida e diretta il servizio clienti.

Richiedere la carta di Advanzia è davvero semplice, in quanto tutti i passaggi sono facilmente spiegati all'interno del portale stesso, e ha di buono che non richiede di cambiare banca per approfittare dei benefici connessi alla carta Mastercard Gold.

Il non poterla associare alle app di pagamento dei dispositivi mobili può però essere un lato negativo, come la mancanza di un sistema a punti per l'accumulo di ricompense.

2. American Express Carta Oro - la carta di credito premium per antonomasia

Pro

Non ci sono limiti di plafond;

L'addebito avviene a fine mese;

È possibile azzerare il canone per il primo anno;

Possibilità di attivare polizze assicurative per imprevisti o infortuni.

Contro

Canone annuo sopra la media;

Reddito lordo annuo minimo pari a 25.000€.

Prelievi settimanali limitati.

Questa tipologia di carta American Express è tra le più rinomate, capace di offrire numerosi vantaggi. Gli acquisti e le spese effettuati con questa carta vengono addebitati a fine mese sul conto corrente associato.

Caratteristiche 5/5

La carta offre un'assicurazione sui viaggi, ma il principale punto a favore è il programma denominato Membership Rewards, che premia con 1 punto per ogni euro speso e permette di ottenere premi da un catalogo dove spiccano Apple ed Amazon, tra le tante.

I vantaggi offerti dalla carta AmEx Oro non finiscono qui, dato che sono previsti altri benefit come sconti sul cinema e sul noleggio di auto, ad esempio, ma anche esclusive su concerti, box vacanza e tanto altro.

Costi e limiti 4/5

Si tratta di una carta di pagamento, che non prevede quindi alcun limite di spesa associato a un plafond, ma che concede il massimo livello di libertà negli acquisti.

La carta è gratuita per il primo anno, ma poi avrà un costo di 14€ al mese, ma è disponibile solo per coloro che possono dimostrare di avere un reddito annuo lordo pari o superiore a 25.000€.

Sicurezza 5/5

La carta prevede l'applicazione di una polizza anti frode su tutti gli acquisti, in modo che ogni prodotto non conforme sia coperto da garanzia.

È presente anche un'assicurazione sugli acquisti nel caso si verifichino furti o danni.

Prelievi in contante 4/5

La carta è utilizzabile per prelievi in tutti i bancomat del mondo, ma prevede dei limiti di spesa nell'arco di 8 giorni: 500€ se sei in Italia, 999€ se sei all'estero.

In entrambi i casi viene applicata una commissione pari al 3,9%.

Varie 5/5

L'app AmEx permette di gestire facilmente tutte le funzioni esclusive della carta, dall'analisi dei pagamenti a tutti i vantaggi che vengono offerti ai possessori.

La richiesta della carta richiede un po' di burocrazia in più, soprattutto per la necessità di inviare un discreto numero di documenti.

Di positivo c'è anche la possibilità di ricevere una carta sostitutiva gratuita in caso di furto o smarrimento, oltre a un servizio di assistenza sempre presente.

3. Revolut, Carta Revolut - sicura e personalizzabile

Pro

Bonifici gratuiti;

App completa e di facile utilizzo;

Commissioni ridotte;

Possibilità di gestire criptovalute.

Contro

Prelievi gratuiti ma fino a un massimale mensile;

Mancanza di banche o uffici fisici.

Revolut è una delle prime banche che permette di gestire un conto corrente totalmente tramite internet e l'applicazione dedicata. Con la richiesta della carta di credito viene creato un conto e un IBAN, dando modo all'utente di decidere tra Visa e Mastercard.

Caratteristiche 5/5

Si tratta di una delle migliori carte prepagate con conto, in quanto permette di fare bonifici SEPA e SWIFT e di scambiare denaro in maniera rapida tra altri possessori di conto Revolut.

Tramite l'applicazione è inoltre possibile effettuare operazioni di cambio con oltre 150 valute diverse e a prezzi agevolati.

Costi e limiti 5/5

Nella versione Standard l'emissione della carta è gratuita, ma viene richiesto il pagamento delle spese di spedizione, come lo è anche la creazione della prima carta di credito virtuale.

Non sono previsti limiti di spesa, dato che variano in base al saldo disponibile sul conto e, sempre nella versione Standard, non viene richiesto alcun canone annuo.

Sicurezza 5/5

L'iscrizione a Revolut è subordinata all'invio dei propri dati e documenti, a fine di tutelare la sicurezza degli utenti.

La creazione di carte di credito virtuali del circuito che si preferisce permette, inoltre, di aggiungere un ulteriore livello di tutela negli acquisti online.

Prelievi in contante 4/5

Il prelievo con le carte di credito Revolut è gratuito, ma prevede dei massimali in base alla tipologia di conto attivato: 200€ per la versione Standard, che sale a 400€ per la Premium e 800€ per la Metal.

Dopo le soglie indicate, si andrà a pagare un 2% di commissioni aggiuntive.

Varie 5/5

La carta di Revolut dà la possibilità di acquistare, scambiare e conservare criptovalute direttamente tramite l'applicazione.

Le transazioni sono quasi istantanee, a differenza di quanto accade presso alcune piattaforme di exchange, e comprende Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e XRP.

Con l'app è possibile, tra le tante, gestire abbonamenti, pagamenti per la PA, salvadanai e creare anche uno o più conti Junior.

Volendo, è possibile selezionare l'opzione di accantonare i centesimi di differenza per andare ad accantonare somme extra, in modo da fare fronte ai piccoli contrattempi di casa, ad esempio.

4. American Express, Blu American Express - ampi margini di flessibilità

Pro

Fido personalizzato;

Cashback sugli acquisti;

Pagamento a saldo o a rate.

Contro

Limiti ai prelievi;

Plafond fisso;

Flessibilità finanziaria, premi, assicurazione e assistenza, quattro caratteristiche che fanno di Amex Blu un'eccellenza per il giovane adulto che non ha ancora diritto a crediti elevati.

Caratteristiche 4/5

Le carte AmEx Blu sono carte di credito revolving, ossia capaci di personalizzare i pagamenti: a saldo, con un addebito sul conto all'inizio del mese successive, o a rate personalizzabili da applicare su tutte le spese o solo su un singolo acquisto.

Su ogni acquisto fatto, inoltre, la carta restituisce un 1% sulla spesa fatta, somma che verrà accumulata in una sezione apposita dell'applicazione.

Viene anche prevista una linea di credito calcolata sul reddito dell'utente e sulla sua cronologia bancaria, il cui valore varia da 1.500€ a 5.000€.

Servendosi di questa opzione è possibile ottenere una copertura assicurativa nel caso in cui un cambio prodotto non vada per il verso giusto.

Costi e limiti 4/5

La carta Blu di American Express è gratuita, ma per essere richiesta è necessario dimostrare di avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000€.

Gli acquisti in Italia e in euro non prevedono spese, ma in caso di altra valuta la singola operazione avrà una commissione del 2,5%. Come anticipato, la spesa massima mensile non potrà mai superare i 5.000€.

Sicurezza 5/5

Il circuito AmEx applica i maggiori protocolli di sicurezza, assicurando quindi servizi protetti. In caso di necessità, la carta sostitutiva è gratuita e il servizio clienti è sempre disponibile.

Prelievi in contante 4/5

È possibile prelevare da qualsiasi sportello ATM dopo aver selezionato le operazioni internazionali. È previsto un massimale di 500€ settimanali, mente su base mensile non è possibile superare il 20% dell'ammontare del fido.

Varie 3/5

Anche in questo caso vengono proposte offerte speciali per i possessori di AmEx Blu, come prevendite per i concerti, l'assicurazione sui viaggi e una consegna rapida della carta di credito.

5. ING, Carta Di Credito Mastercard Gold - carte di credito con costi contenuti

Pro

Bassi costi di gestione;

Applicazione intuitiva;

Canone mensile azzerabile e servizio Pagoflex.

Contro

Plafond basso;

Vincoli di apertura;

Commissioni sui prelievi.

La carta di credito Mastercard Gold di ING è un'opzione sicura e personalizzabile che ti consente di avere le tue finanze sempre sotto controllo.

Caratteristiche 3/5

Per richiedere la carta di credito di ING è necessario aprire un conto corrente Arancio, ma viene rilasciata solamente in base al merito creditizio valutato dalla banca stessa. Questa carta, inoltre, offre la possibilità di personalizzare il codice PIN.

Tramite Pagoflex è possibile rateizzare le spese superiori a 200€ fino al massimale del plafond previsto dalla carta, fino a 6, 9 o 12 mesi. Il passaggio da Visa a Mastercard ha, di fatto, aumentato il range di opzioni a disposizione dei clienti.

Costi e limiti 4/5

La carta prevede un rimborso a saldo con addebito 10 del mese successivo.

Il canone mensile, pari a 2€, è azzerabile nel caso di una spesa superiore ai 500€ (online o nei negozi fisici), o se viene attivato Pagoflex.

Sicurezza 5/5

Essendo associabile alle app di pagamento come Apple Pay e Google Pay, garantisce pagamenti sicuri anche per quanto riguarda gli acquisti online, oltre che per velocizzare le transazioni nei negozi fisici.

App e circuito Mastercard, inoltre, ne garantiscono alti livelli di protezione.

Prelievi in contante 4/5

I prelievi sono possibili in Italia e negli altri paesi europei, ma hanno un costo del 4% e con un importo minimo di 3€. Di positivo c'è che non è previsto un massimale.

Varie 3/5

Il pagamento contactless e l'applicazione sono due dei maggiori benefici di questa carta di credito, che non eccelle in funzioni extra ma che permette di fare transazioni sicure.

In alternativa al conto corrente Arancio, è possibile richiederla tramite l'accredito di stipendio o pensione o avendo un saldo di almeno 3.000 euro.

6. American Express, Carta Verde - perfetta per chi ama la musica e i viaggi

Pro

Personalizzazione dei limiti di spesa;

Carta di credito sostitutiva gratuita;

Iscrizione automatica a Membership Rewards.

Contro

Alte commissioni per i prelievi;

Commissioni per operazioni in valute diverse dall'euro.

La Carta Verde di American Express è l'opzione più popolare del circuito, non per niente è quella che ha il maggior numero di clienti in tutto il mondo.

Caratteristiche 3/5

La carta AmEx Verde prevede che ogni operazione effettuata venga prima autorizzata dalla società. Attivando la carta si ha automaticamente accesso al programma fedeltà di American Express.

Costi e limiti 3/5

Questa carta di credito non impone limiti di spesa e non fissa alcun plafond, ma ha un costo di 80€ per il canone annuo se non si spendono almeno 3.600€ nei 12 mesi.

Inoltre, le commissioni per operazioni effettuate in valute estere sono pari al 2,5% del totale delle stesse.

Sicurezza 5/5

Grazie al circuito AmEx, la carta offre la massima sicurezza su tutte le spese e gli acquisti, controllabili anche tramite l'app.

Grazie al servizio clienti attivo 24/7, inoltre, è sempre possibile richiedere assistenza.

Prelievi in contante 3/5

Ogni prelievo in contanti prevede un costo pari al 3,9% dell'importo stesso, pari a minimo 1,25€. Sono inoltre previsti massimali in un periodo di 8 giorni: 250€ in Italia, 500 negli altri paesi europei e all'estero.

Varie 3/5

Grazie alla vocazione di questa carta, i possessori potranno accedere in anteprima alla prevendita dei biglietti per tutti i concerti. Inoltre, facendo parte del programma Membership Rewards, sono previsti premi e tanto altro ancora.

Come abbiamo selezionato le migliori carte di credito

Nello stilare la classifica per stabilire la migliore carta di credito, sia come strumento di pagamento che come benefit aggiuntivi, abbiamo preso in considerazione diversi aspetti.

Vediamo quindi con quali criteri abbiamo redatto le nostre recensioni.

Caratteristiche

In questo caso facciamo riferimento alle peculiarità principali che ogni carta di credito dimostra di avere: dalla sua creazione alle funzionalità aggiuntive sempre legate alla carta stessa, passando per la gestione del denaro.

Abbiamo voluto chiarire quali richiedono l'apertura di un conto, quali permettono un ampio grado di personalizzazione e, più in linea di massima, che cosa caratterizza le varie tipologie di carte.

Costi e limiti

Dato essenziale quando si parla di carte di credito, è sapere quali massimali prevedono, quali costi impongono per le varie azioni e a quanto ammonta il canone annuo. Si tratta di dettagli di rilievo, in quanto stabiliscono la convenienza di un singolo prodotto rispetto all'altro.

Sicurezza

Tutti i circuiti delle carte di credito sono sicuri e offrono strumenti in grado di garantire modalità di pagamento certificate.

In questo caso, però, abbiamo voluto fare anche degli approfondimenti riguardo la rapidità del supporto clienti e la gestione di fatti esterni, come il furto o il supporto in caso di prodotti non conformi.

Prelievi in contante

La praticità di poter prelevare denaro presso gli sportelli bancomat è essenziale, anche per chi preferisce l'utilizzo della carta su internet o anche per le spese di tutti i giorni. Capirne disponibilità e costi ci è sembrato quindi un passaggio essenziale.

Varie

Come dicevamo, ogni carta di credito porta con sé particolarità che la rendono più o meno desiderabile. Stiamo parlando della possibilità di trattare criptovalute, piuttosto che di accedere a concerti in anteprima o di pagare le spese il mese successivo.

Le migliori carte di credito domande frequenti

Come scegliere la migliore carta di credito?

Ovviamente si tratta di una scelta molto personale, in quanto, come abbiamo visto, le variabili in gioco sono davvero molte: chi preferisce la comodità di una carta prepagata, chi invece ha bisogno di sostenere maggiori costi, chi invece non vuole aprire un nuovo conto.

Sicuramente un ruolo importante viene coperto dall'ammontare del canone annuo e dalla tipologia di extra contemplati.

Che cosa cambia tra carta di credito e carta di debito?

La differenza principale sta nel momento in cui il denaro viene prelevato dopo un acquisto. Con la carta di debito il denaro viene prelevato contestualmente alla spesa e la banca, o l'emittente, non fornisce alcun credito all'utente.

Nel caso delle carte di credito, invece, la spesa viene solitamente differita e quindi, per l'appunto, viene emesso una specie di credito nei confronti del cliente.

Perché le carte American Express non sono accettate ovunque?

Come sicuramente già sai, gli esercenti devono pagare delle commissioni per l'utilizzo dei bancomat nei loro punti vendita. Le carte AmEx impongono ai rivenditori delle commissioni parecchio alte, che variano in base alle transazioni annue ma che possono arrivare anche fino a 100.000€.

Come sapere se la carta che è associabile ad Apple Pay o Google Pay?

Nei siti internet delle singole carte di credito di cui abbiamo parlato nelle nostre recensioni puoi verificare se questo servizio è attivabile oppure no.

Perché alcune carte di credito richiedono alte commissioni sui prelievi?

Tutti i prelievi hanno un costo, anche se effettuati con le classiche carte bancomat dei nostri conti correnti. Prelevare da uno sportello differente da quello della nostra banca già implica delle commissioni, è solo naturale, quindi, che una carta di credito emessa da un ente senza sportelli fisici, sia costretto a chiedere commissioni maggiori.

Con le carte di credito estere devo dichiarare i miei risparmi?

Assolutamente sì. Anche aprendo un conto con Revolut devi ricordarti di dichiarare il denaro che vi depositi, in quanto si tratta di un reddito estero da comunicare in fase di compilazione del modulo 730.

Quale carta di credito scegliere?

Siamo certi di averti dato tutti gli strumenti necessari per fare una scelta ponderata, valutando in primis le tue necessità e, in secondo luogo, costi e benefici che ogni carta di credito mette a disposizione.

Ovviamente la scelta non si restringe alle sei carte da noi menzionate, ma siamo convinti che, ora come ora, siano le migliori opzioni messe a disposizione dal mercato.

La cosa importante, ovviamente, è prendere in considerazione tutti gli aspetti e le funzionalità, leggendo termini e condizioni con attenzione. Secondo noi Cartayou.it è il prodotto migliore, perché offre, gratuitamente, un servizio davvero completo.