LA NASCITA DELLA BATTISTA: LA PRODUZIONE IN SERIE ACCELERA NELL'ATELIER DEDICATO IN ITALIA

CAMBIANO, Italia, 13 luglio 2022 /PRNewswire/ -- La produzione della Battista, la prima hyper GT interamente elettrica al mondo, è iniziata in un atelier dedicato a Cambiano, in Piemonte (Italia). Questo importante traguardo rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nella storia dello sviluppo del nuovo marchio italiano di auto di lusso Automobili Pininfarina.

La pluripremiata Battista è realizzata a mano da un team di artigiani in una struttura di 2.300 metri quadri studiata su misura. La produzione sarà limitata a non più di 150 esemplari complessivi. I proprietari della Battista potranno contare su un servizio clienti di livello mondiale grazie ai 25 partner esperti nel settore del lusso che formano la rete globale di concessionari Automobili Pininfarina e che si sommano al team interno di specialisti in relazioni con i clienti.

Per Svantesson, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di guidare il team responsabile di trasformare il concetto della pluripremiata Battista in un'auto di serie. Da quando è stata fondata Automobili Pininfarina a Roma nel 2018 abbiamo sviluppato un team di 118 esperti provenienti da 20 nazioni. Questa famiglia eclettica si divide tra il nostro quartier generale di Monaco di Baviera e la nostra sede in Italia settentrionale, dove un team in crescita di progettisti, ingegneri e specialisti dello sviluppo automobilistico concepisce vetture rivoluzionarie per il futuro."

"La nostra grande famiglia ha superato importanti sfide negli ultimi anni mantenendo sempre viva l'attenzione sull'obiettivo di deliziare i proprietari della Battista. La consegna della Battista quest'anno è un importante passo nel progresso del design e della tecnologia nel settore automobilistico e sono sicuro che possederne una sarà altrettanto gratificante e straordinario."

PRODUZIONE MODERNA: LA COSTRUZIONE DELLA BATTISTA

Uno degli esponenti dell'eclettica famiglia di Automobili Pininfarina è Andrea Novello, Director of Production. Sono ormai passati alcuni decenni da quando suo nonno lavorava nella stessa struttura, ma i suoi insegnamenti e le sue tecniche continuano a essere applicati alla produzione della Battista.

Andrea Novello ha spiegato: "L'atelier della Battista è uno spazio suggestivo, circondato da storia e ispirazione, in una struttura rinnovata per accogliere l'assemblaggio dell'auto più potente creata finora in Italia. Qui si fondono i componenti, i materiali e i processi di controllo qualità più tecnologicamente evoluti per garantire un'esperienza di proprietà della Battista tanto emozionante quanto lo è guidarla."

L'atelier della Battista è suddiviso in 14 zone dedicate a produzione e controllo qualità. Grazie all'impiego di tecnologie moderne, come le nuove stazioni di montaggio multiple su misura, e di processi e utensili più tradizionali, come gli avvitatori pneumatici estremamente accurati rimessi in servizio per l'installazione dei componenti di precisione sulla Battista, il processo rispetta l'eredità della carrozzeria originaria.

L'assemblaggio completo di ogni Battista richiede dieci settimane mentre la finitura verniciata a mano della Battista Anniversario richiede un programma esteso di 18 settimane. Ogni singola vettura è assemblata da dieci artigiani e richiede un totale di oltre 1.250 ore di lavoro. Le caratteristiche di design e le finiture personalizzate dell'esclusiva Battista Anniversario portano il monte ore a 1.340.

Il rolling chassis della Battista, composto da propulsore elettrico, batteria a T, monoscocca in fibra di carbonio e tutti gli impianti elettrici, arriva nella prima area per essere valutato secondo gli elevati standard di qualità definiti da Automobili Pininfarina. In quest'area ne viene registrato anche lo stato. Questa è la prima di numerose stazioni gestite elettronicamente che la Battista dovrà attraversare nello stabilimento di Cambiano.

La Battista inizia a prendere forma quando il modulo Body-in-White preparato viene unito alla monoscocca. Con il suo tetto Goccia a circondare l'abitacolo, la Battista acquisisce resistenza e rigidità strutturale. Questo processo si svolge presso un altro spazio specifico e richiede due giorni per registrare ogni dimensione e ogni parametro, con tolleranze molto accurate, in un'area dedicata alla misurazione e impiegata da 20 anni nella realizzazione di veicoli speciali nel centro della struttura. La carrozzeria è quindi separata dal telaio per essere trasportata alla verniciatura.

Il ciclo di verniciatura standard richiede da tre a quattro settimane e impiega un nuovo composto con una finitura metallizzata multistrato in uno dei 28 colori ispirati al Piemonte, il cuore di Automobili Pininfarina. Ogni pannello è montato su un altro elemento su misura per garantire una perfetta corrispondenza dei colori. Mentre si perfeziona la verniciatura esterna, vengono montati il cruscotto e gli elementi dell'abitacolo.

Nella quinta zona l'80% della vettura è assemblato in due giorni. Un sollevatore ergonomico con una dima su misura aiuta il team a raggiungere le giuste tolleranze necessarie per i vari elementi, come i passaruota e il sottopianale. In questa fase sono montate anche le complesse portiere ad apertura verticale, sofisticate nel design e integrate nella struttura dell'auto: l'operazione richiede oltre due giorni e impiega un altro strumento di montaggio unico in grado di supportare il peso delle portiere e inclinarsi in diverse direzioni per garantire il perfetto allineamento.

In seguito si svolgono i primi controlli a fine linea e i primi ordini personalizzati tramite software e strumenti su misura che permettono di verificare che tutti gli standard siano soddisfatti con la vettura in modalità impianto, o Plant Mode. Si attiva quindi la modalità cliente, Customer Mode, per assicurarsi che tutto funzioni come previsto, inclusi la carica della batteria, il sistema di Infotainment e l'esclusiva firma sonora SUONO PURO di Automobili Pininfarina.

Nell'ultima stazione fisica dell'atelier la Battista viene posizionata su un altro sollevatore per 24 ore per consentire al team di completare un accurato allineamento di ruote e volante. Ogni vettura è quindi ispezionata in un'altra area dedicata per assicurarsi che sia a tenuta stagna, a prescindere dall'intensità del flusso, prima dell'approvazione finale e del completamento del registro digitale.

Le ispezioni per il controllo qualità a fine linea sono completate da specialisti che puntano all'assoluta perfezione e includono test funzionali, un'approfondita valutazione estetica nel tunnel luminoso e prove su strada. Questo programma di collaudo GT estremo si svolge su un percorso su misura progettato per valutare ogni Battista riproducendo il modo in cui i proprietari utilizzeranno la vettura su vari tipi di superfici e manti stradali. Il test di ogni Battista è condotto dallo stesso collaudatore in modo estremamente dettagliato. La vettura torna quindi a Cambiano dove la pellicola protettiva viene rimossa prima di un ultimo controllo estetico e a quel punto è pronta per la consegna al cliente.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo con la Battista era offrire un nuovo tipo di esperienza di guida 'Gran Turismo' accattivante e coinvolgente, capace di sfruttare una potenza senza precedenti sviluppata attraverso l'elettrificazione e perfettamente in linea con il lavoro di pregio del nostro team di progettisti nelle forme e nei dettagli che contraddistinguono questa hyper GT."

"La qualità è la priorità in tutto ciò che facciamo. Dai componenti tecnici di prim'ordine agli inarrestabili collaudi durante il programma di sviluppo della Battista, volevamo assicurarci che i nostri clienti potessero vivere al meglio ogni esperienza con la prima, incredibile vettura prodotta dal team di Automobili Pininfarina."

UN VIAGGIOPERSONALIZZATO PER OGNI CLIENTE

Visitando l'atelier della Battista ogni proprietario avrà l'opportunità di incontrare il team, collaborare con gli artigiani al fine di rendere unico il design della propria vettura e vederne la costruzione nell'ambito di un'esperienza di personalizzazione e proprietà senza precedenti.

I clienti partecipano a un approfondito processo di consultazione per configurare la propria Battista. Ogni cliente riceve una proposta di design su misura ed è invitato a Cambiano per collaborare di persona con i progettisti e apportare gli ultimi ritocchi alla specifica finale.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, interagisce con ogni cliente al fine di perfezionare la sua configurazione. Amantea ha affermato: "Ogni Battista sarà personalizzata. La nostra passione come progettisti ci spinge a condividere le nostre conoscenze e le nostre informazioni con i clienti, a rivelare la nostra esclusiva filosofia di design PURA e a collaborare con loro per dare vita a una Battista su misura basata sull'individualità e sulla specifica desiderata da ogni cliente."

"Si tratta di un'esperienza molto personale ed è pertanto fondamentale per noi fornire ispirazione e momenti indimenticabili ai clienti mentre scelgono da una gamma pressoché infinita di opzioni. Questo processo garantisce la nascita di una versione inconfondibile della Battista per ogni proprietario, che potrà così sfoggiare la sua personalità unica."

Oltre all'area di assemblaggio è disponibile una suite dedicata agli ordini su misura dove i clienti possono scegliere i colori e i materiali per gli interni e gli esterni, con una gamma di campioni da analizzare, toccare e sentire. Per gli esterni è possibile configurare altri elementi come il Battista Exterior Jewellery Pack, i colori delle pinze dei freni e le finiture personalizzate per i cerchi. In totale sono disponibili fino a 13,9 quintilioni di combinazioni per gli esterni.

Per l'abitacolo i 128 milioni di possibili configurazioni per incisioni, colori e materiali come pelle, Alcantara e alluminio consentono ai clienti di creare una Battista assolutamente unica. L'esclusività esalta lo status di investimento della Battista basandosi su una ricca storia di capolavori automobilistici da collezione firmati Pininfarina.

Sara Campagnolo, Director of Colour & Material Design, ha dichiarato: "Con la Battista abbiamo l'opportunità di portare l'autentica personalizzazione e la maestria artigianale in un settore completamente nuovo. Unire tecnologie innovative con la ricca tradizione di design firmata Pininfarina è un vero privilegio, così come l'impiego di processi e materiali sostenibili che porteremo avanti e incrementeremo ulteriormente con i progetti futuri."

Attraverso il viaggio di progettazione e creazione i clienti ricevono aggiornamenti sullo stato della loro Battista direttamente dal team di Automobili Pininfarina incaricato delle relazioni con i clienti.

UN'ESPERIENZA DI PROPRIETÀ SENZA PARI

I servizi per i clienti di Automobili Pininfarina sono garantiti per l'intero periodo di proprietà della Battista. Un approccio digitale a 360 gradi del servizio post-vendita, completo di gestione ricambi e garanzia, formazione e diagnosi da remoto, è un'ulteriore garanzia di tranquillità per i clienti assistiti dalla nostra rete globale di partner retail. Grazie alla nostra presenza in Nordamerica, Europa, Medio Oriente, Australia e Asia ci prendiamo cura dei nostri clienti ovunque si trovino.

Per motivi di natura prettamente tecnica i nostri flying doctor si recheranno in qualsiasi angolo del mondo per fornire assistenza al cliente e alla sua Battista. Forti della loro conoscenza enciclopedica di questa vettura, i flying doctor hanno collaborato allo sviluppo della Battista sin dalle fasi iniziali, incluso lo sviluppo del manuale del proprietario e del manuale per l'officina destinato ai partner retail.

I proprietari potranno inoltre contare su alcuni pacchetti post-vendita completi: Eccellenza, Futura ed Eterna.

Le consegne della Battista ai clienti in tutto il mondo inizieranno quest'estate. L'hyper GT interamente elettrica è disponibile con lo stile Pura o con il pacchetto di design della carrozzeria Furiosa. Nel totale di 150 esemplari prodotti saranno realizzate cinque Battista Anniversario dalla configurazione unica, progettata per celebrare i successi ottenuti nel tempo dal leggendario Battista "Pinin" Farina. Tutti e cinque gli esemplari sono già stati venduti.

La Battista sarà l'auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo.

L'azienda rappresenta un investimento integralmente sostenuto da Mahindra & Mahindra Ltd.

