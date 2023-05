La nespola. Primizia deliziosa e paziente

Le nespole sono le primizie colorate della primavera, cui è dedicata la prossima puntata de “Il Gusto della Salute” la rubrica quindicinale incentrata sui temi dell’alimentazione e del benessere, ideata e realizzata, in collaborazione con AdnKronos, dall’immunologo Mauro Minelli, coordinatore per il meridione della Fondazione Medicina Personalizzata e docente di dietetica e nutrizione umana presso l’Università LUM.

Classicamente reperibili sui banchi dell’ortofrutta tra maggio e giugno, dal punto di vista botanico le nespole vengono definite ‘pomi’ al pari di tutti i ‘falsi frutti’ della famiglia delle Rosacee a cui il nespolo appartiene, e maturano con paziente perseveranza in tempi diversi a seconda delle diverse varietà.

Quelle che oggi consumiamo, infatti, provengono da due alberi diversi. C’è il nespolo comune, una specie autoctona dell’Europa centro-meridionale produttrice di frutti non immediatamente commestibili, tanto da richiedere un necessario periodo di maturazione post-raccolta (‘ammezzimento’). E poi c’è il nespolo giapponese che, dal paese del Sol Levante, è arrivato in Europa nel ‘700 ed è oggi la specie più coltivata anche in Italia, con frutti consumabili già sotto l’albero seppur con l’attenzione di aspettare pazientemente la loro giusta maturazione.

Le caratteristiche peculiari della nespola giapponese sono il colore giallo della sua buccia, la forma sferica e le dimensioni simili a quelle di un’albicocca, con una polpa bianca e dolcemente acidula. Un po’ più grande è invece la nespola ottobrina, quella del nespolo comune, di dimensioni sovrapponibili a quelle di una piccola mela, con buccia spessa e marroncina e polpa biancastra.

Le nespole sono in grado di apportare numerosi benefici al nostro organismo, soprattutto grazie alle vitamine e ai sali minerali di cui sono ricche. Se ancora acerbe hanno proprietà astringenti; se ben mature, invece, contrastano la stipsi.

Nell’intento di riscoprire e far apprezzare questi frutti, ottimi da consumare freschi o come salutare after meal, ingredienti gustosi di ricette sia dolci che salate, così come del classico liquore ‘nespolino’, il team de “Il Gusto della Salute” rimanda tutti al prossimo appuntamento di venerdì 19 maggio.