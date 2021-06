La nostra voce anche al Giro d'Italia

Giorni intensi per un Abruzzo ricolorato di rosa. Primo appuntamento oggi, venerdì 14 maggio, con la tappa Notaresco-Termoli (di complessivi 181 km). La corsa rosa ha transitato sulla Statale 16 Adriatica, nell’area della Costa dei Trabocchi, toccando Vasto e San Salvo nelle loro aree urbane attraversate dall'arteria nazionale per poi varcare il Trigno e proiettarsi verso Termoli.

"Il Comitato regionale ha voluto estendere la protesta al Giro che per la nostra regione rappresenta un appuntamento importantissimo", così ha spiegato Gavino Truddaiu, Presidente ASI Abruzzo che sottolinea quanto "lo sport di base abbia bisogno di una grande considerazione mediatica. È fondamentale richiamare l'attenzione sia su ciò che il comparto rappresenta per il nostro Paese - un presidio importantissimo di cultura, benessere e salute - sia perchè le nostre associazioni hanno bisogno di sostegno e di rispetto".

Dopo quella odierna, sarà una giornata clou quella di domenica 16 maggio con una tappa tutta abruzzese, che si concluderà in quota a Campo Felice (nel comune di Rocca di Cambio) con la partenza fissata a Castel di Sangro, percorso di 158 chilometri totali che potrà determinare un primo significativo scossone alla classifica generale con tante dure salite da affrontare. Tappa nella quale sono programmati i traguardi volanti di Celano e Rocca di Cambio e i Gran Premi della montagna a quota 1.556 metri di Passo Godi, Forca Caruso (1.107 metri), Ovindoli (1.457 metri) e gli ultimi 1.500 metri con pendenze a doppia cifra sullo sterrato della pista da sci.

Infine, lunedì 17 maggio, la carovana lascerà l’Abruzzo con la partenza da L’Aquila in direzione dell’Umbria, a Foligno (139 km di percorso di cui i primi 23 in territorio abruzzese). Una frazione, quest’ultima, che non appare troppo dura, consentendo ai corridori di smaltire le fatiche del giorno prima sull’Appennino.