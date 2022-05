La Nova 111 sbarca in Italia per identificare i 111 talenti destinati a guidare il Paese in 11 settori chiave dell’economia

Nova è la rete globale dei migliori talenti che oggi connette tra loro più di 12.000 persone ad alto potenziale e con le migliori opportunità professionali. Nova lancia anche in Italia la “Nova 111”, la selezione di 111 talenti di età inferiore ai 35 anni più brillanti, più istruiti e capaci di guidare il futuro del nostro Paese.

Milano, 16 maggio 2021 - Il 69% delle aziende globali ha difficoltà notevoli nel reperire risorse umane di valore: la ricerca del Talento sta generando una sorta di “Talent War” tra le compagnie e, dall’altro lato, i professionisti ad alto potenziale hanno ritorni contributivi ed economici 8 volte superiori alla media. Identificarli e reclutarli ha un impatto significativo sui risultati aziendali.

In questo scenario si inserisce Nova (rete globale dei migliori talenti che collega tra loro persone di alto potenziale e con le migliori opportunità professionali) che, dopo gli importanti risultati ottenuti in Spagna e Svezia (15 aziende partner e oltre 7.000 candidati), sbarca anche in Italia aprendo la selezione alla propria lista di merito: Nova 111 (https://www.novatalent.com/111/italy) è la selezione dei 111 talenti di età inferiore ai 35 anni più brillanti, più istruiti e capaci di guidare il futuro del nostro Paese, suddivisi in 11 settori chiave dell’economia (Pagamenti, Servizi bancari e Assicurazioni; Ingegneria ed Energia; Healthcare e Life ScienceS ; Settore pubblico, ricerca ed educazione; Consulenza strategica; Servizi legali; Impatto sociale & NGOs; Software, Could e IT; Intrattenimento, Media e Comunicazioni; Retail ed e-commerce; Investimenti e Real Estate). Ci sarà anche una lista dedicata a studenti tra i 18 e i 25 anni, questi suddivisi per categorie di studio

“La lista vuole celebrare l’immenso talento che esiste nel nostro Paese. L’obiettivo della “Nova 111” è quello di identificare le persone con il più alto potenziale e dotarle degli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere il proprio massimo potenziale e dunque guidare una società sempre più prospera e meritocractica” spiega Andrea Marino, Co-founder e CEO di Nova.

La selezione per la Nova 111 si basa su un processo scientifico che garantisce una valutazione altamente trasparente e meritocratica e aiuta Nova ad identificare i punti di forza e il potenziale del talento, tenendo conto di oltre 200 punti dati per candidato.

Nella lista sarà coinvolta anche una giuria di riconosciuti leader del settore ed esperti di talento la quale sceglierà, tra i 20 finalisti di ciascuna categoria, i 10 selezionati.

I vincitori accederanno ad un programma di accelerazione della durata di 12 mesi con coach di carriera dedicati per massimizzare il loro potenziale e potranno altresì accedere alle risorse del network globale di Nova come eventi, programma di mentoring e opportunità di carriera.

“Il nostro desiderio - conclude Marino - è quello di vedere il talento riconosciuto e realizzato al di là del luogo di nascita che oggi determina in maniera ancora troppo significativa le opportunità alle quali si puo avere accesso, tanto in Italia come nel mondo”

Per candidarsi o nominare persone di talento basta collegarsi a https://www.novatalent.com/111/italy.

PRESS KIT (images, logo, CEO’s pic)

A proposito di Nova

Nova è la rete globale di talenti che collega persone ad alto potenziale tra di loro e con le migliori opportunità professionali. Allo stesso modo in cui spotivi di elite hanno un agente, la missione di Nova è diventare l’agente delle persone di alto potenziale nel mondo del business e della tecnologia. L’unicità di Nova risiede nell’eccellenza dei suoi membri che devono superare un rigoroso processo di selezione che attesta la loro appartenenza al top 3% del talento nella propria categoria e fascia d’età. Tra i partner commerciali di Nova ci sono aziende globali come Procter&Gamble, McKinsey & Co, BCG, Luxottica, Novartis ma anche aziende tecnologiche a rapida crescita come Auto1, Casavo e Facile.it che attraverso Nova identificano i migliori talenti in maniera più rapida ed efficiente che attraverso canali tradizionali.

Press contacts

Gian Maria Brega

Mammamia Agency

Mobile: + 39 338.9020851

brega@mammamia.agency