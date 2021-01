La nuova challenger bank W1TTY ottiene una licenza IMEL

LONDRA, 28 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- W1TTY, un partner mobile intelligente che fornisce una suite completa di interessanti prodotti e servizi finanziari, annuncia che la sua controllata Witty Global UAB ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità di regolamentazione lituana a operare come istituto di moneta elettronica (IMEL) nello Spazio Economico Europeo. W1TTY ha ricevuto la licenza in soli 6 mesi dalla presentazione della domanda.

Come suggerisce il nome, ispirato all'inglese "witty" (arguto), W1TTY avrà un approccio innovativo e intelligente alla finanza, che supporterà le esigenze dei commercianti e consumatori a cui si rivolge. Differenziato attraverso innovazioni in termini di risparmio sui costi, guida alla gestione finanziaria e interessanti programmi di coinvolgimento dei clienti, W1TTY si concentrerà su studenti, Gen Z, PMI e aziende in crescita. Tutto questo tramite un'app W1TTY intelligente ma divertente.

Citando statistiche di mercato a sostegno di questa necessità, Ammar Kutait, fondatore e CEO di W1TTY, ha dichiarato: "Oltre 40 milioni di persone nell'UE sono prive di un conto bancario e solo l'8% dei Millennial ritiene di possedere l'educazione finanziaria necessaria per affrontare eventi finanziari imprevisti.

Questi, e altri punti critici del mercato, come le commissioni di scoperto elevate e i tassi di interesse, i livelli inadeguati di supporto alla clientela da parte delle banche legacy e digitali, oltre ai prestiti irresponsabili, sono stati i principali fattori alla base dello sviluppo di W1TTY. Siamo entusiasti di aver ricevuto la nostra licenza IMEL in un periodo di tempo così breve. Questo ci dà fiducia che il nostro modello di business e il DNA unico della nostra soluzione stiano andando nella giusta direzione per offrire una finanza intelligente a tutti o, come recita il nostro motto, Smart finance for Every1".

W1TTY prevede di lanciare la sua app di finanza per dispositivi mobili nella seconda metà di quest'anno.

Informazioni su W1TTY

In linea con le moderne esigenze dei clienti, W1TTY è un partner mobile intelligente che fornisce una suite completa di interessanti prodotti e servizi finanziari, che incoraggiano uno stile di vita sano dal punto di vista finanziario per privati, imprenditori e titolari di imprese. Fondata nell'agosto 2019, W1TTY ha sede a Londra, Regno Unito.