La nuova gamma HORWIN L1E arriva sul mercato

Siete pronti a farvi conquistare da due veicoli elettrici innovativi e con un design di decisa tendenza? Arrivano sul mercato italiano i due “piccoli” di casa HORWIN, denominati SK1 ed EK1.

I due nuovi scooter sono pensati per un target giovane, l'utilizzo perfetto e la grande metropoli perchè SK1 e EK1 danno il meglio in fatto di agilità e scatto, raccomandato per un uso quotidiano per dribblare il difficile traffico cittadino.

Entrambi i veicoli sono equipaggiati con un motore coassiale altamente efficiente e in grado di fornire una buona potenza, oltre ad un basso consumo di energia e una potente forza motrice. Grazie alla batteria da 36 Ah i due nuovi scooter SK1 e EK1 possono percorrere circa 100 km. La durata raddoppia grazie alla seconda batteria disponibile quale optional.

La velocità massima dei due piccoli SK1 ed EK1 di casa Horwin è di 45 km/h

Lo spazio non manca su entrambi i veicoli: la comoda sella accoglie senza problemi conducente e passeggero e l’ampio vano sottosella è in grado di accogliere una seconda batteria (optional), oppure il casco o uno zaino.