La nuova Irpef piace di più a redditi fino a 50.000 euro

La nuova Irpef piacerà soprattutto ai redditi fino a 50.000 euro che, grazie alle nuove aliquote, vedranno aumentare le entrate mensili di 77 euro. A non notare alcun cambiamento saranno invece i redditi fino a 15.000 euro, che non traggono benefici dalle modifiche all'imposta. Per i redditi più elevati, invece, il beneficio si stabilizza dai 75.000 euro in su, che potranno contare su 23 euro in più. I dati sono contenute nelle tabelle di Fiscoequo, che ha calcolato gli effetti della nuova imposta sulle persone fisiche. Il governo e la maggioranza hanno trovato un punto d'incontro che prevede lo stanziamento di 7 miliardi di euro per far partire la riforma fiscale. Le risorse serviranno per ridurre due aliquote (dal 27% al 25% e dal 38% al 35%), eliminare un'aliquote (41%) che sarà sostituita con quella al 43% e partirà dai 50.000 euro.

Dalle elaborazione emerge che per le fasce di reddito più basse nulla cambierà rispetto al passato; per vedere i primi effetti bisogna infatti arrivare a 17.500 euro (+4 euro al mese) che raddoppiano a quota 20.000 (+8 euro). Per i redditi fino a 25.000 euro è stato stimato un 'guadano' di 17 euro, che salgono a 22 euro per quelli che arrivano a 28.000 euro.

Per chi dichiara 30.000 euro l'anno i benefici arriveranno a 27 euro, che saliranno a 39 euro per chi arriva fino a 35.000 euro. A 40.000 euro il 'bonus' sarà di 52 euro mensili, che sale a 64 euro per chi dichiara fino a 45.000 euro. I fortunati che hanno un reddito annuo di 50.000 euro avranno i maggiori vantaggi (+77 euro), mentre dalla fascia successiva inizia la discesa: +56 euro per redditi fino a 55.000 euro; +48 euro per i redditi fino a 60.000 euro; +39 euro per i redditi fino a 65.000 euro; +31 euro per i redditi fino a 70.000 euro e, infine, +23 euro per i redditi da 75.000 a 500.000 euro.