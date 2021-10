La nuova linea di custodie AirPods 3 di Elago

SAN DIEGO, 27 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Non aspettare a proteggere le tue nuove AirPods 3 - elago ha una varietà di custodie per tutti i gusti! La sua prima linea di custodie per AirPods 3 comprende la custodia AW5, la custodia Liquid Hybrid Basic, la custodia Liquid Hybrid Hang, la custodia in pelle e la custodia trasparente. Le custodie elago sono note per essere semplici, uniche e protettive. Tutte le custodie elago AirPods 3 sono compatibili con la ricarica wireless e MagSafe.

Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose utili e belle. I designer di elago sono incaricati di creare prodotti che loro stessi vorrebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto arriva nelle mani di un cliente, se ne innamorerà.

AW5La custodia elago AW5 per le AirPods 3 è stata modellata su una classica console di gioco portatile. Non solo questa custodia ha un grande design di gioco, ma è anche fatta di silicone premium che offre grande protezione contro le cadute. Questa custodia retrò è perfetta per i giocatori, i fanatici del gioco e i collezionisti di giochi retrò!

Ibrido liquido Basic | Ibrido liquido HangLe conchiglie elago Liquid Hybrid hanno un design a tre strati con uno strato esterno in silicone morbido che fornisce un'eccellente presa.

Queste custodie sono progettate per assorbire gli urti - perfette per gli incidenti di tutti i giorni! Proteggi i tuoi AirPods 3 con una custodia che non aggiunge ingombro.

Custodia silicone con PortachiaviLa custodia silicone con Portachiavi è la custodia standard la quale tutti prendono come prima cover. Offre un'ottima protezione con ingombro minimo. È realizzata in materiale silicone, la custodia offre un'ottima protezione dagli urti e una presa perfetta. A volte la semplicità è la cosa migliore. La custodia è disponibile in nero, grigio scuro, Jean Indigo, blu notte, lavanda, grigio lavanda, menta e rosa sabbia. Il moschettone in metallo è incluso in ogni custodia.

PelleLa custodia in pelle elago per AirPods 3 è realizzata in vera pelle, rendendola resistente e alla moda. La pelle si consuma con il tempo e non ci saranno due valigie uguali, rendendo questa valigia unica per te! Questa custodia è dotata di un moschettone in modo da poter portare i tuoi AirPods ovunque!

ChiaroLa custodia Clear di Elago per le AirPods 3 offre una protezione di base con un design minimale. Questa custodia è semplice e permette al design delle AirPods 3 di risaltare mentre fornisce una protezione quotidiana da sporco, polvere, oli e gocce. Il modello a micropunti aiuta a proteggere dalle macchie e dall'ingiallimento che si verifica con altre custodie. Un caso semplice ed efficace!

EDCLa custodia da trasporto Elago è una nuova aggiunta alla gamma di custodie per AirPods!

Questa custodia è resistente, ha una sensazione e un aspetto liscio e si adatta perfettamente alle tue AirPods 3. L'ispirazione per il design è venuta dal movimento dei pendolari.

Solid ArmorIl Solid Armor è una custodia che fa esattamente quello che dice la parola stessa. È realizzata in materiale resistente TPU, la custodia protegge i tuoi AirPods dall'uso quotidiano e molto altro. Il design in fibra di carbonio intorno ai lati della custodia regala un aspetto incredibilmente elegante. Il moschettone è incluso per poter appendere la custodia!

ArmorQuesto è il caso più difficile di Elago! La Elago Armor è forte, durevole e pronta a tutto! Il design modellato dà a questo guscio un aspetto più robusto pur mantenendo la morbidezza del silicone morbido. Grazie alla sua durata, l'Armor è perfetto per chi non vuole rischiare di danneggiare la sua custodia di ricarica.

AW3L'elago AW3 è basato sulla vecchia scuola Macintosh, il che lo rende un classico! Questa custodia offre una grande protezione con un design vecchia scuola. L'AW3 offre un'incredibile protezione dalle cadute mentre ti permette di ricordare e godere delle vibrazioni retrò.

Peach (Pesca) Tutto è perfetto con la custodia Peach! Non lasciarti sfuggire questa custodia adorabile che trasforma i tuoi AirPods 3 in una pesca. Il silicone premium viene utilizzato per garantire un'ottima protezione e dona una presa perfetta. Se stai cercando qualcosa di dolce, l'hai trovato!

Ice Cream (Gelato)Trasforma la tua custodia AirPods 3 in una sorpresa deliziosa! Il design della custodia Ice Cream è uno dei preferiti dei nostri fan tra i nostri precedenti modelli di custodia AirPods grazie al suo aspetto dolce e alla sua protezione sorprendente. Mostraci qual è il tuo gusto preferito tra Menta e Lavanda!

Le custodie AirPods 3 di elago sono disponibili su elago.com e Amazon. Restate sintonizzati per altri modelli e colori popolari in arrivo!

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" poiché creano prodotti che sono sia utili che belli. Tutti i loro disegni sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è meticoloso e funziona perfettamente.

elago è stata fondata a San Diego, California, nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui lo Spark Awards e il reddot awards.

