In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “Npj Genetic Medicine”, un team di ricerca del National Institute of Health (NIH), negli Stati Uniti, afferma di aver scoperto una nuova malattia neurologica genetica in tre bambini. Il gene ATG4D sarebbe infatti responsabile di un raro disturbo del linguaggio e del movimento, una malattia dalla sintomatologia non dissimile da quella dell’Alzheimer, di cui potrebbe fornire una spiegazione alternativa e approfondita.