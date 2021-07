La nuova release del PLM di Centric Software® promuove lo sviluppo end- to-end dei prodotti CPG

Centric 8 PLM v7.3 promuove lanci di successo di prodotti per mercati CPG quali Food and Beverage e Cosmesi e Cura della persona

CAMPBELL, California, 22 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software è lieta di annunciare che è ora disponibile Centric 8 PLM versione 7.3, l'ultima release della soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell'azienda. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative a marchi, rivenditori e produttori di beni di largo consumo (CPG), che operano nei settori del Food and Beverage, della Cosmesi e cura della persona, nonché nel retail alimentare e multicategoria, per pianificare, progettare, sviluppare, acquistare, immettere sul mercato e vendere prodotti di successo.

Centric PLMTM è una soluzione end-to-end di sviluppo del prodotto che fornisce un hub "unica fonte di verità", in tempo reale e fruibile, per tutti i processi, le informazioni e i team correlati al prodotto. Centric PLM si connette ad altri sistemi aziendali quali ERP, PPM, PIM, DAM, database esterni di conformità e formulazione e soluzioni per la completa visibilità, controllo e ottimizzazione del ciclo di vita del prodotto. Le aziende che utilizzano Centric PLM riducono il time-to-market, accelerano l'innovazione, organizzano agevolmente le introduzioni di nuovi prodotti (NPI) e garantiscono la conformità.

L'ultima release di Centric PLM incorpora funzionalità specifiche per le aziende che producono prodotti formulati quali alimenti, bevande, cosmetici, prodotti per la cura della persona e articoli per la casa. Centric v7.3 presenta anche tre moduli inediti e apporta potenziamenti all'ispezione dei prodotti, alla gestione dei progetti e alle funzionalità 3D esistenti.

"Le aziende CPG subiscono pressioni per creare prodotti che offrano una consumer experience end-to-end, dal packaging alle indicazioni nutrizionali e all'estetica, fino alla tracciabilità e sostenibilità degli ingredienti," afferma Ron Watson, VP of Product di Centric Software. "Centric PLM v7.3 offre alle aziende CPG innovazioni intuitive ed efficienti per ottimizzare le introduzioni dei prodotti sul mercato, semplificare le modifiche in assortimenti complessi, coinvolgere gli stakeholder, rispettare gli standard di qualità e conformità e lanciare più prodotti di successo, più velocemente. La gestione dei progetti, il packaging dei prodotti e la garanzia della qualità salgono alla ribalta per arricchire, in definitiva, l'esperienza di prodotto del consumatore finale."

Le aziende che raggruppano diversi tipi di prodotti con cicli di vita diversi, per un lancio o promozione di mercato comune, affrontano numerose complessità. La nuova Project feature di Centric organizza più tipi di prodotti in un unico progetto. Le nuove funzionalità consentono agli utenti di creare un prodotto assortito, quale un cesto regalo contenente alimenti, bevande, beni durevoli e/o non durevoli, per un lancio comune. La visibilità parallela e globale riduce i rischi, migliora il processo decisionale e porta i prodotti sul mercato in tempo.

Ulteriori nuove funzionalità intese a ottimizzare il go-to-market, sia di prodotti formulati che non formulati, includono schede tecniche di etichette alimentari e librerie di supporto per gestire ingredienti, sostanze nutritive, allergeni e indicazioni riportate in etichetta. Un nuovo modulo, Packaging Proofing, consente ai team di iterare e approvare l'artwork e il design delle confezioni, garantendo al tempo stesso che le indicazioni riportate in etichetta, le liste di ingredienti e le informazioni nutrizionali siano complete e accurate, riducendo il rischio di costosi errori.

Wicked Foods, il marchio statunitense di prodotti alimentari vegetali, ha di recente scelto Centric PLM come partner ideale di trasformazione digitale per gestire il proprio complesso ciclo di vita del prodotto, inclusi i requisiti internazionali in materia di ingredienti ed etichettatura.

"Lanciare contemporaneamente decine di prodotti in diversi paesi con requisiti unici per ingredienti ed etichettatura, tempistiche diverse per i rivenditori, modelli di distribuzione centralizzati, numerose supply chain e standard di conformità, richiede una soluzione di prim'ordine quale Centric PLM," sostiene Paul White, COO di Wicked Foods.

Centric PLM è stato il pioniere di una strategia di integrazione 3D-agnostica che consente ai progettisti di prodotti e packaging di lavorare nel loro ambiente di progettazione 3D nativo mentre sono connessi al PLM. Funzionalità inestimabile per la progettazione di packaging interno ed esterno, la progettazione e il posizionamento delle etichette e per la prototipazione virtuale di prodotti alimentari modellati, di bellezza o di altri prodotti come cioccolatini o accessori. Le funzionalità 3D di Centric sono ulteriormente migliorate nella versione v7.3 con la connettività al tipo di file Rhino e l'aggiunta di Conversations nel visualizzatore 3D, per un flusso di lavoro 3D collaborativo.

Le nuove funzionalità Engineering Change Management semplificano le modifiche ai prodotti che inevitabilmente si verificano. L'impatto di una modifica viene calcolato automaticamente e segnalato, il che permette agli utenti di concentrarsi sull'adattamento della strategia e dell'esecuzione piuttosto che sulla ricerca frenetica delle modifiche tra tutti i file.

Anziché estrarre dati e immagini dal PLM per creare presentazioni esterne per le parti interessate, anche solo in considerazione del fatto che queste informazioni nel giro di poco diventano superate, i team hanno ora la possibilità di creare presentazioni all'interno di Centric PLM con il nuovo modulo Product Presentation.

"Guidate dal mercato, le innovazioni di questa versione di Centric PLM sono state sviluppate a stretto contatto con i nostri partner clienti per rispondere direttamente alle complesse esigenze delle aziende CPG," dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Centric PLM promuove iniziative di trasformazione digitale e strategica che offrono ai clienti esperienze ottimali di prodotto."

