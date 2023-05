La partnership con Hdi per nuovo prodotto noleggio auto

Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas specializzata nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità sostenibile, e HDI Assicurazioni lanciano un nuovo prodotto di noleggio auto che permetterà alla compagnia assicurativa, attraverso la sua rete di agenzie, di presentare un'unica offerta di valore per il cliente finale. La partnership - si spiega in una nota - "si inserisce in un contesto che vede il noleggio a lungo termine imporsi come un traino per il mercato dell’auto. Infatti, oggi una nuova immatricolazione su tre è a noleggio con una sempre maggiore penetrazione tra i consumatori privati: si stima che questi contratti abbiano toccato quota 160.000". Il noleggio a lungo termine è infatti una soluzione di mobilità semplice, accessibile, sostenibile e conveniente, che garantisce la disponibilità di un’auto e una serie di servizi (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa) per un periodo definito compreso generalmente tra i 36 e i 48 mesi, a fronte del pagamento di un anticipo e di un canone fisso mensile.

“Quella con HDI Assicurazioni è la prima partnership di Arval nel settore assicurativo e sono orgoglioso di averla sottoscritta con uno dei leader di mercato. Questa collaborazione unisce la nostra profonda conoscenza del mercato automotive e del noleggio con l’expertise di HDI in campo assicurativo, a tutto vantaggio dei nostri clienti, che potranno beneficiare di un prodotto completo e di una consulenza a 360°. In un segmento in forte crescita come quello del noleggio ai privati, poter fornire questo tipo di supporto ai consumatori ci aiuta a semplificare ulteriormente le soluzioni proposte aumentando al contempo i vantaggi per chi sceglie di noleggiare un’auto con noi e HDI” dichiara Alessandro Pigazzi, Direttore Retail & Partnership di Arval Italia.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questa partnership con Arval per proporre una nuova customer experience del noleggio a lungo termine. La collaborazione nasce in un contesto di mercato nuovo dove il tradizionale modello automotive vede nuovi interlocutori della mobilità e la nascita di servizi bundle come questo. Grazie alla presenza capillare delle nostre Agenzie a livello nazionale ed al servizio offerto da Arval, inauguriamo oggi una nuova esperienza per i consumatori in questo settore, rimanendo sempre il punto di riferimento assicurativo del nostro cliente” afferma Tommaso Di Gennaro, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di HDI Assicurazioni.