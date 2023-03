La Pettegola di Banfi Limited Edition 2023 si veste d’arte con Noma Bar

Vino e mondo dell’arte e del design, difficile immaginare un’unione più affascinante. Ad avvolgere la bottiglia Limited Edition 2023 di La Pettegola di Banfi con figure estremamente lineari ed essenziali, ci ha pensato Noma Bar artista israeliano di base a Londra. Designer, illustratore, grafico, i lavori di Bar sono stati pubblicati su numerosi media internazionali, tra i quali BBC, Random House, The Observer e The Economist. Le sue collaborazioni con brand internazionali spaziano dalle campagne per Greenpeace, Amnesty International, IBM, Coca-Cola e molti altri. Molto celebri sono i suoi ritratti di personaggi politici, cantanti e attori, ma anche protagonisti delle fiabe e tanti animali.

“Ho voluto coniugare il mio stile con il mondo de La Pettegola – afferma Noma Bar -, immaginando un mondo tra donne intente a rivelarsi sogni, passioni e segreti di fronte ad un bicchiere di vino. Le loro emozioni, così come i dettagli de La Pettegola, sono come nascoste in piena vista: lo stupore che si crea nel guardare più da vicino è ciò che rende il design e la vita, in fondo, così speciali”.

L’artwork di Noma Bar rappresenta cinque figure femminili che, se a prima vista possono sembrare un enigma, osservandole meglio se ne possono cogliere i dettagli più veri, scoprendo che in ognuna di loro c’è un po’ de La Pettegola. Un calice dorato, una bottiglia affusolata, un uccellino dalle ali spiegate. I simboli de La Pettegola sono trasformati dall’artista in segni distintivi per un’etichetta piena di tante sfaccettature diverse, tutta da scoprire. Anche per l’edizione 2023, l’etichetta della Limited Edition si anima grazie alla Realtà Aumentata, le cinque figure femminili protagoniste dell’artwork si vivacizzano grazie all’applicazione Banfi Experience esprimendo i loro pensieri e le loro emozioni.

La Pettegola, prodotto per la prima volta nel 2012, a partire dal 2018 vanta un’edizione limitata (solo ventimila bottiglie per la 2023) firmata, ogni anno, da artisti e designer di fama internazionale. La prima, nel 2018, è stata disegnata da Alessandro Baronciani, nel 2019 è stata la volta di Ale Giorgini, a cui sono seguiti Riccardo Guasco nel 2020, Elena Salmistraro nel 2021 e i Van Orton per l’edizione 2022. In occasione della decima vendemmia del Vermentino ci sarà anche una confezione speciale, in edizione limitata, con le sei Limited Edition.

Adnkronos - Vendemmie