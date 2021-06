La piattaforma di servizi e identità digitale all-in-one di IN Groupe, ad alta sicurezza, è stata lanciata nel Principato di Monaco

MONACO, 29 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Dal prossimo 28 giugno ogni cittadino e residente di Monaco potrà avere un'identità digitale associata alla propria carta di identità attraverso un processo di verifica più facile e ad alta sicurezza, senza bisogno di ulteriori verifiche di identità per accedere ai diversi servizi sia statali sia dei partner privati.

IN Groupe fornisce una soluzione sicura a cui tutti possono accedere. La soluzione è conforme alla legislazione del paese in materia di protezione dei dati e soddisfa le richieste del governo in merito agli utilizzi fisici e digitali dei cittadini monegaschi e dei residenti del Principato.

Un programma ambizioso incentrato su sicurezza, dati e utilizzi digitali

Nell'ambito del programma di trasformazione digitale del Principato, battezzato "Extended Monaco", il governo del paese ha lanciato una serie di importanti progetti. IN Groupe è stata incaricata per la definizione, lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di identità (fisica e digitale) integrato.

L'ID digitale, incorporato nella una nuova carta d'identità elettronica che può essere utilizzata da smartphone o PC, è progettato per adattarsi sia al mondo fisico sia a quello digitale e consente l'autenticazione ad alto livello di sicurezza con firme elettroniche certificate.

Con la creazione della piattaforma digitale chiavi in mano MConnect, IN Groupe sta rispondendo a una serie di importanti sfide tra cui centralizzare le informazioni garantendone la sicurezza, semplificare i processi online assicurando la protezione dei dati e facilitare l'integrazione degli strumenti digitali nella vita quotidiana contrastando le frodi.

Con questa soluzione, IN Groupe aiuta i cittadini a proteggere i propri dati: un solo ID permette di connettersi a un unico portale dove è possibile accedere a tutti i servizi. La piattaforma MConnect è costruita su sistemi sicuri che ospitano i servizi digitali associati, accessibili tramite app da smartphone con ID digitale e carte con finestra ID digitale.

Una soluzione ad alta sicurezza e facile da implementare

IN Groupe è attenta a tutto ciò che riguarda ID digitale, accettabilità, controllo e fiducia, e sviluppa una visione europea della protezione dei dati e dell'identità. Conformemente alla legislazione del Principato sulla protezione dei dati, questa soluzione di identità digitale si basa sull'esplicito consenso della persona interessata.

Sono stati inoltre scelti standard tecnologici aperti per garantire che l'ID digitale possa essere rapidamente e facilmente integrato con i servizi attualmente disponibili e con quelli futuri.

Infine, in conformità con il database di sicurezza generale del Principato di Monaco e le normative europee, l'identità digitale è stata progettata per interagire digitalmente con tutti i servizi di identificazione elettronica europei.

