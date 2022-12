La pizza napoletana diventa specialità tradizionale garantita

Nessuno potrà più scrivere nel menu 'pizza napoletana' se non rispetterà le regole del disciplinare di produzione

La pizza napoletana dal 18 dicembre diventa Stg, e cioè 'specialità tradizionale garantita', come da nuovo regolamento d'esecuzione Ue approvato dopo la richiesta italiana a Bruxelles. Nessuno potrà più scrivere nel menu 'pizza napoletana' se non rispetterà le regole del disciplinare di produzione sugli ingredienti rigorosamente italiani, metodi di preparazione e cottura esclusivamente in forno a legna.