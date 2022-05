La possibile stretta sui tassi spaventa il settore delle criptovalute

Criptovalute sotto pressione in attesa della riunione della Federal Reserve americana, che potrebbe decidere un rialzo dei tassi. In vista di quella che è considerata un appuntamento chiave di politica monetaria, la capitalizzazione di mercato globale delle monete virtuali è scesa dello 0,05% a 1.700 miliardi di dollari. Sotto la lente soprattutto le quotazioni di Bitcoin, che caso di stretta monetaria - secondo alcuni analisti - potrebbe scendere sotto il livello dei 35.000 dollari, anche se per il momento contiene le perdite a poco più dell'1 per cento giornaliero, così come Ethereum. Ma le tensioni si riflettono anche sul valore delle altre criptomonete. Alcuni tra i principali AltCoin, come Shiba Inu e DogeCoin, hanno fatto registrare perdite nettamente più marcate, che hanno abbondantemente superato il 3% in media.