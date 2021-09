La previsione di Capua: "Fuori dal covid a fine 2022"

L'emergenza covid durerà fino alla fine del 2022: è la previsione della professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center dell'università della Florida. "Posso dire la mia previsione, ma poi vengo ricoperta di insulti. Credo che per tutto il 2022 avremo a che fare con sacche di circolazione, soprattutto dove le persone non credono che il vaccino sia lo strumento per uscire dall’emergenza. Credo che tra un paio d’anni potremo ragionare su un ritorno alla vita normale", dice la scienziata a Di Martedì.

"La variante Delta è partita in India, dove non hanno gli strumenti per fermare la corsa evolutiva di questo virus. Noi, come paesi occidentali, abbiamo tutti gli strumenti per difenderci ma dovremo fare i conti con quello che accade nel resto del mondo", aggiunge.

"Io, appena potrò, farò la terza dose: non voglio ammalarmi, ci saranno figli di questo virus Rambo ancora più pericolosi. Non voglio rischiare gli effetti del long covid, peggiori di qualsiasi eventuale effetto del vaccino. C’è tutta una serie di complicanze, anche neurologiche, che mettono in ginocchio le persone", evidenzia.