La prima CUPRA elettrica, a -30 °C

- CUPRA Born viene sottoposta agli ultimi test invernali vicino al Circolo Artico prima del lancio

- In oltre 1.000 test, gli ingegneri ne mettono alla prova la tecnologia all'avanguardia, il dinamismo e il comfort

MARTORELL, Spagna, 7 aprile 2021 /PRNewswire/ -- L'inverno ad appena pochi chilometri dal Circolo Artico. Temperature che raggiungono i 30 °C sotto zero e un circuito su un lago ghiacciato di 6 km2. I progettisti CUPRA hanno trascorso due anni in questo ambiente ostile, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per portare lo sviluppo di CUPRA Born al massimo livello.

L'anteprima mondiale della prima CUPRA completamente elettrica è prevista per l'inizio di maggio. Raggiungerà il mercato nella seconda metà del 2021 e la gamma completa sarà disponibile a gennaio 2023.

