La primavera è sinonimo di nuove opportunità per i motociclisti grazie a MG MotoStore

Milano, 27 aprile 2023. MG MotoStore (www.mgmotostore.com) è il negozio online ideale per soddisfare le esigenze dei più appassionati di due ruote, offrendo una selezione di oltre 4.000 prodotti dei marchi più rinomati. Il team di esperti, con oltre vent'anni di esperienza, garantisce un servizio completo, dall'assistenza nella scelta dei prodotti alle spedizioni rapide e transazioni sicure.

Scorrendo tra le pagine del catalogo di MG MotoStore, si incontrano pantaloni antipioggia, gilet, scarpe e stivali, tute in pelle, guanti da moto invernali, caschi Jet e Demi-Jet, da moto-cross o integrali. Prodotti indispensabili, sia per gli amanti della velocità sulla pista che per quanti utilizzano lo scooter per muoversi liberamente in città.

In pochi click è possibile acquistare anche molteplici accessori, dai navigatori GPS agli interfoni, passando per cupolini, teli coprimoto e coprisella, portatarga, coprigambe scooter, borselli e zaini.

Riguardo ai brand, invece, sono stati selezionati quelli leader del settore delle due ruote, sinonimo di sicurezza e qualità. Fra questi, possiamo ricordare Alpinestars, Rev’it, Nolan, Tucano Urbano, caschi AGV modulari, Shoei, Givi, Grex, Garmin e Airoh.

Prerogative di una shopping experience che trovano conferma negli oltre 500 feedback certificati da Trovaprezzi.it, che registrano l’eccellente punteggio medio di 4,9 su 5.

Per trovare una risposta immediata ai quesiti più frequenti è stata implementata l’apposita sezione “FAQ”. Chiaramente, a disposizione dell’utente, è attivo anche un servizio di assistenza altamente qualificato, composto da professionisti e appassionati, raggiungibile tramite e-mail, chat online, numero di telefono o WhatsApp.

Nel nostro Paese, gli acquisti di oltre 200 euro approfittano di spedizione a costo zero. Le consegne vengono portate a termine rapidamente, entro 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell’ordine.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario o pagamento in tre rate dello stesso importo, grazie alla partnership con Scalapay sono le modalità di pagamento previste dall’e-commerce. Tutte quante sono sinonimo di trasparenza e massima sicurezza.

Infine, per scoprire le offerte più vantaggiose attualmente attive basta un tap su “Outlet”. Qui, si incontrano capi d’abbigliamento, caschi e accessori con riduzioni fino al 50%.

Visita subito www.mgmotostore.com.

