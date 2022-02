La protezione di Kaspersky è spaziale nell’ultimo epico film di Roland Emmerich, Moonfal

Milano, 4 febbraio 2022

L’azienda di cybersecurity svolge un ruolo fondamentale, proteggendo gli eroi del film Moonfall durante la loro eroica missione per salvare la Terra.

Cosa accadrebbe se un giorno l’umanità venisse messa in pericolo dal suo unico satellite naturale, la Luna?

Moonfall è il nuovo film epico di fantascienza diretto dal pluripremiato regista Roland Emmerich che lo ha anche scritto insieme a Harald Kloser e Spenser Cohen. Racconta una storia avvincente in cui una forza misteriosa spinge la luna fuori dalla sua orbita mandandola in rotta di collisione con la Terra e mettendo in pericolo la vita così come la conosciamo. A pochi giorni dall’impatto e con il mondo sull’orlo dell’annientamento totale, le sorti dell’umanità dipendono da una dirigente della NASA ed ex astronauta, dal suo collega caduto in disgrazia ed allontanato e da un teorico complottista. Questi improbabili eroi organizzeranno una mission impossible nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano, per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

In questo film mozzafiato gli eroi di Moonfall viaggeranno su una vecchia navicella spaziale per salvare la Terra, affiancati dai sistemi Kaspersky che li proteggeranno durante la loro missione. Davanti a minacce sconosciute, i sistemi Kaspersky faranno sì che la loro missione cruciale non fallisca.

Lo scrittore, produttore e regista Roland Emmerich e lo scrittore e produttore Harald Kloser affermano in una nota congiunta: “Ringraziamo Kaspersky e tutti i nostri brand partner per aver collaborato con noi nella realizzazione di Moonfall. Non vediamo l'ora di uscire nelle sale il mese prossimo e di condividere il successo del film con tutti i nostri collaboratori".

Andrew Winton, Vice Presidente del Global Marketing di Kaspersky, in merito alla collaborazione dichiara: “Siamo emozionati ed orgogliosi di far parte di Moonfall, il nuovo visionario film di Roland Emmerich. Così come nel film ci impegniamo a proteggere l’importante missione dei protagonisti, anche nella vita reale il nostro obiettivo è quello di costruire un mondo più sicuro per l'umanità, il cui futuro non può essere immaginato senza il progresso tecnologico. È quindi fondamentale che il continuo sviluppo e la ricerca nell’ambito dell'esplorazione spaziale siano attivamente guidati dalla tecnologia avanzata. Non vediamo l'ora che il pubblico veda questo film nei cinema e il nostro contributo nello straordinario viaggio dei personaggi”.

“Moonfall è arrivato da poco nei cinema di tutto il mondo”.



Da sempre forte sostenitrice di soluzioni ed innovazioni tecnologiche, Kaspersky sostiene diverse iniziative nell’ambito della scienza spaziale. L’azienda ha supportato attivamente l’esplorazione dello spazio collaborando con il Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center, fornendo una formazione di cybersecurity per i cosmonauti e gli specialisti IT che lavorano presso il centro. Kaspersky ha inoltre sostenuto lo Starmus festival – un evento annuale che coinvolge scienza, arte e musica e che riunisce i più importanti scienziati, artisti ed esploratori spaziali e che ispira le menti più brillanti della prossima generazione. Kaspersky ha poi collaborato con una startup che si occupa di smaltimento di rifiuti spaziali per aumentare la consapevolezza sui detriti spaziali e attirare l'attenzione globale su nuovi progetti tecnologici con grande potenziale.

#moonfall

