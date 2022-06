La Ragione compie un anno, il 2 giugno festeggia con un’edizione straordinaria

Giovedì 2 giugno, nel giorno del primo anniversario della sua nascita, il quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla libertà uscirà in edicola e online con un’edizione straordinaria per riflettere e ripercorrere insieme ai lettori i principali fatti dell’anno. Lo speciale sarà occasione per fare un bilancio sul progetto editoriale che, in periodo di incertezza e particolare complessità per il settore, è riuscito a creare e offrire al pubblico uno spazio cartaceo e digitale di confronto, riflessione e continuo scambio culturale. A firmare gli articoli dell’edizione straordinaria, il Direttore editoriale, Davide Giacalone, il Direttore Responsabile, Fulvio Giuliani, e altri editorialisti della testata tra cui Don Antonio Mazzi, Andrea Pamparana, ex vicedirettore del TG5, e Carlo Fusi, ex direttore de Il Dubbio.

Indipendente e non legato ad alcun partito, né associazione, il quotidiano La Ragione – leAli alla libertà è nato lo scorso anno in occasione della Festa della Repubblica Italiana per raccontare con commenti e libere opinioni la realtà, partendo dall’Italia e dall’Europa. Le pagine della testata mirano ad ospitare ogni giorno approfondimenti e analisi delle principali notizie di attualità, politica ed economia, senza rinunciare a contenuti di più ampio respiro legati all’eccellenza imprenditoriale italiana, allo sport, allo spettacolo e al costume.

L’edizione speciale de La Ragione di giovedì 2 giugno sarà allegata in omaggio al numero del giorno, disponibile come sempre in versione print a soli 50 centesimi e gratuitamente, previa registrazione iniziale, su app e sito web www.laragione.eu