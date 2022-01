La Ragione, da oggi news ultim'ora su app e sito grazie a collaborazione con Adnkronos

“La Ragione leAli alla libertà”, nuovo quotidiano nazionale d’opinione di ispirazione liberaldemocratica ed europeista disponibile in versione cartacea e digital, ha siglato un accordo di collaborazione con Adnkronos, agenzia di stampa multicanale di informazione e comunicazione italiana. Da oggi sul sito web de La Ragione (www.laragione.eu) e su app (scaricabile da Apple Store e Google Play) tutti i lettori potranno fruire gratuitamente e in tempo reale di news dell'ultima ora del notiziario quotidiano Adnkronos.

L’accordo, che si inserisce in un più ampio piano di integrazione tra aree editoriali, rappresenta un’ulteriore conferma della missione del neonato quotidiano La Ragione: un’informazione dinamica e autorevole, per un pubblico eterogeneo di uomini e donne di ogni età che desiderano comprendere la realtà, ragionando e provando a capire quello che succede in Italia e nel mondo. Un progetto editoriale che ha l’ambizione di ospitare e dare spazio ad opinioni diverse, analisi, approfondimenti e notizie di attualità, economia, politica, costume e sport, favorendo lo scambio culturale e la contaminazione di mondi diversi.