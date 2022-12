La Ragione, su contante scelta anacronistica ma niente legame con evasione

Durante questi primi mesi di governo, il nuovo esecutivo si è distinto dalle gestioni precedenti per quanto riguarda la politica sui pagamenti con carta di credito" avendo "optato per una maggiore circolazione del denaro contante attraverso il tentativo di innalzare il tetto massimo per le transazioni con il contante e l’imposizione di una soglia minima per il pagamento Pos, bocciata negli scorsi giorni". E' quanto si legge nella rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione - leAli alla libertà a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata ai pagamenti con carta di credito.

"Questa linea tenuta dal governo, che risulta in controtendenza con quanto accade nel resto d’Europa, rischia di aumentare ancora di più il divario tra il nostro Paese e gli altri Stati europei, dove il pagamento elettronico è sempre più diffuso. Infatti, l’Italia figura al quart’ultimo posto tra i Paesi dell’Area Euro per percentuale di pagamenti elettronici (15,5%), ben lontana dalla media europea (25,8%) e distantissima dalle percentuali osservate in Finlandia e Paesi Bassi, dove più della metà delle transazioni avvengono attraverso Pos". "Tuttavia - si ammette la presenza di un tetto massimo elevato per le transazioni in contanti non sembrerebbe esercitare un’influenza sulla mole dei pagamenti elettronici" visto che in "tre dei cinque Paesi con la più bassa incidenza di pagamenti elettronici (Italia, Spagna e Portogallo) vige un tetto massimo".

"Il massiccio utilizzo dei contanti e il tetto massimo alle transazioni sembrerebbero non entrare in gioco anche per quanto riguarda l’evasione fiscale. Tra i Paesi con la più alta evasione pro capite stimata figurano Stati sia con alta circolazione di contanti (Italia, Malta, Grecia) sia più orientati verso il pagamento elettronico (Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Francia)". Quindi - si sottolinea - "tornare a puntare sui contanti non sembrerebbe una scelta evidentemente e incontrovertibilmente deleteria dal punto di vista fiscale. Tuttavia, tale decisione risulta anacronistica e stonata in quel coro internazionale che decanta un futuro libero da monete e banconote. Secondo alcune ricerche la diminuzione della circolazione del contante abbasserebbe il rischio di subire scippi e rapine, limiterebbe la diffusione delle transazioni illegali (come lo spaccio o il lavoro in nero) e, infine, renderebbe più difficile la pratica della corruzione. Allora perché ostinarsi a voler tornare indietro?"