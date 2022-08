La Rappresentante di Lista contro Salvini: "Usa 'Ciao Ciao' nei comizi"

"La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit", si legge nel post

La Rappresentante di Lista attacca il segretario della Lega Matteo Salvini. Su Twitter, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rimproverano il leader del Carroccio per aver utilizzato il loro brano "Ciao Ciao" in un comizio. "Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit", si legge nel post che sta ricevendo una marea di "mi piace" e di commenti positivi.

"La maledizione? E che è? Tutankhamon?", ironizza dal canto suo Claudio Borghi, deputato del Carroccio.

Salvini è oggi a Lampedusa dova ha visitato l’hotspot che ospita circa 650 migranti.