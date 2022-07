La realizzazione di un sito eCommerce passo dopo passo: dalla creazione alla promozione

Torino, 18/07/2022 – Parliamo di eCommerce! Se non sapete cosa siano, o avete le idee confuse in merito, è il vostro giorno fortunato, perché qui sotto vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere!

In poche parole, sono negozi digitali – delle tipologie più svariate – tramite cui acquistare prodotti esattamente come in un negozio fisico. Negli ultimi anni hanno avuto un'espansione enorme per quanto riguarda sia il numero di clienti e di prodotti acquistati, che di siti eCommerce nati; c'è chi lo crea a fianco della propria attività fisica (grandi catene come piccole botteghe), chi in sostituzione, e chi si lancia ex novo nel mercato.

Come ogni lavoro, vecchio o nuovo che sia, anche questo ha delle regole da seguire per svolgerlo al meglio e raggiungere buoni risultati. Alla base, naturalmente, deve esserci un sito strutturato a regola d'arte, dato che è il fulcro dell'attività di vendita online. Ecco quindi qualche consiglio per gestirlo al meglio!

Come strutturare un eCommerce in modo ottimale

La chiave di tutto è l'organizzazione, specialmente quella dei prodotti messi in vendita: ognuno di loro deve essere presentato con una foto, una descrizione completa e un prezzo chiaro; i potenziali clienti non devono avere dubbi su ciò che vogliono acquistare o, peggio, non devono trovare tariffe addizionali a sorpresa durante la transazione, perché il rischio che abbandonino il carrello e cerchino altrove è sempre alto. A tal proposito, la fase di acquisto deve essere altrettanto trasparente, con le varie modalità di pagamento e spedizione ben delineate.

La grafica, allo stesso modo, deve dare un senso di chiarezza e fiducia agli utenti, adattandosi inoltre a tutte le varie tipologie di dispositivo da cui ci si può collegare a internet.

Per quanto riguarda il layout, le personalizzazioni e l'originalità sono sempre da premiare, ma non bisogna mai scordare che il focus principale deve restare sui prodotti, altrimenti il sito non assolve al suo compito principale: vendere!

Infine, trasparenza e sicurezza devono essere non solo esteriori, ma anche effettive: non dimentichiamo che i clienti dovranno lasciare alcuni dati sensibili, che giustamente vanno sempre tutelati.

Tutte queste regole sono sostanzialmente la base per aprire un eCommerce che effettivamente funzioni; possono sembrare molte e complesse, ma non preoccupatevi, perché c'è chi può aiutare: esistono aziende esperte del settore, come la DSI Design web agency Torino, che possono fornire tutti questi servizi, e anche di più, affinché un sito di vendita online sia creato e gestito in maniera ottimale.

Ad esempio, possono creare una grafica personalizzata che permetta immediatamente di riconoscere e identificare il brand del sito, una caratteristica importante per risaltare nell'affollatissimo web. Inoltre, un eCommerce può essere di tipologie molto diverse, tra cui una particolarmente interessante che sta sempre più prendendo piede: il dropshipping.

Vendere senza un magazzino (o un ufficio)

L'eCommerce dropshipping è un metodo di vendita online per cui ci si affida a uno o più fornitori (detti dropshippers), incaricati di fornire e spedire la merce ai compratori: in pratica, è un lavoro per cui non serve un magazzino, o nemmeno un ufficio, solo una connessione internet e un sito di vendita.

È un'opportunità di business interessante perché prevede costi di avviamento moderatamente bassi, e rischi non troppo sostenuti, dato che non si ha merce invenduta o un costo fisso per i locali, ma in ogni caso per svolgerla in modo ottimale servono rigore e impegno.

Se si sceglie di lavorare in questo campo, è importante selezionare, tramite attente ricerche su trend e bisogni dei compratori, in quale nicchia di mercato ci si vuole collocare, poiché un eCommerce troppo generico o senza una sua impronta caratteristica non spiccherebbe mai tra migliaia di altri troppo simili.

In secondo luogo, i dropshippers con cui collaborare vanno scelti con estrema cura, poiché il loro lavoro di logistica è complementare a quello di vendita, per cui deve svilupparsi un rapporto di fiducia reciproca.

L'ultimo consiglio è non scoraggiarsi: i risultati in questo campo non sono immediati ma, lavorando bene in modo preventivo, si viene poi premiati.

Per riassumere, il sito eCommerce è pronto, in condizioni ottimali per vendere online, e la modalità prescelta, il dropshipping, può contare su fornitori di fiducia e su una nicchia di mercato piena di potenzialità... ora che c'è tutto, è il momento di farsi conoscere!

La promozione di un sito eCommerce: ecco come farsi notare

un lavoro di promozione efficace è fondamentale per fare in modo che un sito di vendite si faccia conoscere nel web; anche in questo caso, è necessario avere pazienza, poiché i risultati che consentono una visibilità più duratura arrivano con il tempo.

Esistono diverse modalità per farsi pubblicità online, e possono essere affidate alle stesse web agency che hanno realizzato l'eCommerce, come la già citata DSI Design, esperte non solo nella creazione di siti web, ma anche nella loro promozione.

In effetti, il primo lavoro che si può svolgere riguarda l'ottimizzazione degli stessi testi presenti nel sito in chiave SEO (ovvero Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca): si tratta di una strategia secondo cui si inseriscono in modo organico nelle pagine web determinate parole chiave che le rendono più visibili da parte dei motori di ricerca.

La tecnica precedente è legata a doppio filo con un'altra, la Link Building: consiste nel posizionare all'interno di pagine già ritenute autorevoli e affidabili da Google e simili dei backlink che riportino al sito che si intende promuovere, che in questo modo “assorbe” parte della buona reputazione della pagina a cui è stato collegato.

Infine, è sempre da citare il noto Google Ads, strumento con cui creare campagne ad hoc per far apparire determinate pagine web tra gli annunci in cima ai risultati delle ricerche.

Le giuste tecniche di sponsorizzazione possono dare una buona notorietà a un eCommerce valido, che poi sarà in grado di mantenerla grazie alla sua struttura efficace.

