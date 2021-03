La regina Elisabetta bisnonna per la decima volta

(Adnkronos)

La regina Elisabetta è diventata bisnonna per la decima volta. Sua nipote Zara Phillips, 39 anni, ha dato alla luce un terzo figlio assieme all'ex giocatore inglese di rugby Mike Tindall. Lucas Philip Tindall è nato in casa, dato che i genitori non sono riusciti ad arrivare in tempo in ospedale.

Un portavoce di Buckingham Palace ha detto che la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo sono "felicissimi" del nuovo nato e "non vedono l'ora di incontrare il loro decimo pronipote quando le condizioni lo permetteranno". Zara e Mike Tindall hanno già due figlie, Mia di 7 anni e Lena di 2. Lucas Philip Tindall è ventiduesimo in linea di successione al trono.