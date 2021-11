La regina Elisabetta di nuovo al lavoro: ha ricevuto il capo di Stato Maggiore

Primo incontro ufficiale per la regina Elisabetta, dopo l'assenza forzata per un problema alla schiena alle celebrazioni della Remembrance Sunday per i caduti britannici di tutte le guerre. La 95enne sovrana ha incontrato in un'udienza personale al Castello di Windsor il capo di Stato Maggiore Nick Carter, che a fine mese lascerà il proprio incarico. La regina nelle immagini ufficiali è stata ritratta in piedi, mentre accoglie il generale Carter, nella Oak Room, che è la sua stanza di lavoro a Windsor.

E' la prima volta, da circa un mese, che la regina viene fotografata mentre conduce di persona un impegno ufficiale. L'ultimo evento risale al 19 ottobre, quando l'anziana sovrana presenziò ad un ricevimento, sempre a Windsor, in occasione del Global investment summit.

Dopo un breve ricovero in ospedale, alla regina era stato consigliato dai suoi medici di sottoporsi ad un periodo di riposo. Tra i principali eventi ai quali Elisabetta ha dovuto rinunciare, la visita ufficiale in Irlanda del Nord in programma lo scorso 20 ottobre e la presenza a Glasgow, il 1 novembre, in occasione della Conferenza sul clima Cop26.