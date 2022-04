La Regina, Zinco Group: “A Progetto Fuoco presentiamo i risultati degli importanti investimenti effettuati in campo tecnologico”

L’azienda calabrese sarà a Veronafiere dal 4 al 7 maggio per l’evento più importante dell’anno per il settore del riscaldamento

Cosenza, 29 aprile 2022 - Alta tecnologia e artigianalità sono le colonne portanti su cui si fonda l’attività di Zinco Group, azienda calabrese leader a livello nazionale nel settore dei sistemi camino a parete singola e doppia. Valori, che sono parte integrante del Dna dell’impresa, nata 28 anni fa come bottega artigiana, e che la accompagnano anche nella partecipazione a Progetto Fuoco, il più importante appuntamento internazionale del 2022 dedicato al settore del riscaldamento e della produzione di energia attraverso la combustione della legna, in programma a Veronafiere dal 4 al 7 maggio.

L’evento, con oltre 800 espositori e 60.000 visitatori attesi, darà all’azienda l’occasione di tornare a incontrare potenziali clienti e concorrenti, dopo il rallentamento delle relazioni imposto negli ultimi due anni dalla pandemia. “La fiera si svolge da oltre vent’anni ed è fondamentale esserci da protagonisti” spiega Mariafrancesca La Regina, membro della Direzione generale di Zinco Group, che sarà a Verona con una nutrita delegazione. L’appuntamento è al padiglione 8, dedicato a Fumisteria e componenti, dove sarà possibile confrontarsi con il personale dell’azienda e vedere il materiale in esposizione. Si torna, di fatto, alla normalità con la possibilità di presentare i risultati degli importanti investimenti in tecnologia realizzati dall’impresa. Non a caso, riferendosi all’attività, La Regina parla di “un’azienda artigiana digitale che valorizza un patrimonio con creatività attraverso l’ibridazione con le nuove tecnologie”.

Recentemente, nell’opificio da 40.000 metri quadri in cui ha sede la società, infatti, sono stati installati un’isola di lavoro robotizzata (che permette di automatizzare il processo di produzione delle curve utilizzate nelle canne fumarie), impianti di taglio laser a fibra con carico e scarico automatico e un impianto automatico di insufflaggio per l’isolamento termico di tubi e accessori ed è stata realizzata una linea di produzione dei sistemi di fissaggio. Importanti investimenti, inoltre, sono stati dedicati anche alle linee automatiche di produzione degli elementi lineari, nelle quali, partendo dal coil, si ottiene il prodotto finito calandrato, saldato e bicchierato. Interventi, questi, che “ci consentono di presentare prodotti sempre migliori e che confermano la nostra volontà di lavorare per un’accelerazione verso l’industria 4.0” aggiunge La Regina, sottolineando anche la grande attenzione rivolta “alla sostenibilità ambientale, un tema che ci sta particolarmente a cuore”. Progetto Fuoco, da mercoledì, sarà l’occasione per presentare i prodotti e soprattutto la progettualità di Zinco Group, che punta a "raggiungere risultati d’eccellenza conciliando innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente, per progettare un futuro migliore”. Per maggiori informazioni http://www.zincogroup.com/it