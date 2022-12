La Regione Sardegna partecipa ad 'Artigiano in fiera'

Oltre tremila metri quadrati di spazio espositivo, 81 imprese presenti nel vasto spazio riservato della Regione Sardegna, di cui 30 dell’assessorato del Turismo, 18 in rappresentanza della Camera di Commercio di Nuoro, 40 espositori nel settore dell’agroalimentare e 3 artigiani. Sono i numeri che caratterizzano la 26.ma edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma sino all'11 dicembre prossimi a Fieramilano (Rho).

Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina e l’Isola torna grande protagonista alla mostra mercato dove trovano spazio le eccellenze del comparto agroalimentare, i manufatti dell'artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l'arte della coltelleria. Un'occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità dell'Isola, ma di metterli in vendita e offrire, ai moltissimi visitatori uno spaccato delle eccellenze che la Sardegna sa regalare.

Ricco inoltre il programma degli spettacoli nello spazio di 400 metri quadrati inserito all’interno dello spazio e Regione Sardegna, organizzato dalla Fondazione Marcia Carta. Rassegna di canti popolari, musiche e danze in abito tradizionale con la partecipazione dei suonatori di launeddas, organetto, strumenti sardi e canto a tenore. Previste anche delle sfilate durante tutti i giorni dell’esposizione.