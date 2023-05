La riscossa italiana del vino. Antinori compra Stag's Leap

Steag's Leap Michelle Wine Estates, la più grande cantina nell'area Pacifica Nord - Occidentale, tra le migliori aziende negli Stati Uniti per la produzione di vini premium, diventerà italiana. Lo ha annunciato Marchesi Antinori, una delle più antiche aziende familiari di vini di qualità: "Ci sono poche opportunità come questa nel corso di una vita in cui una realtà importante e storica come Stag's Leap sia disponibile. Devo ringraziare Ste Michelle Wine Estates per quest'occasione che ci è stata data", dice Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori. Inoltre, aggiunge, "è fonte di orgoglio per me e la mia famiglia avere la possibilità di confermare la promessa fatta al mio amico Warren Winiarski 16 anni fa: preservare l'eredità e i valori di un'azienda così prestigiosa come Stag's Leap Wine Cellars".

"Negli ultimi 16 anni, è stato un onore essere partner della famiglia Antinori, continuando l'incredibile storia di Stag's Leap Wine Cellars. Auguriamo il meglio alla famiglia Antinori per proseguire questo percorso in futuro - dice Shawn Conway, chief executive officer di Ste. Michelle Wine Estates - Le nostre radici, dalla nostra fondazione 90 anni fa - si trovano nell'area Pacifica Nord Occidentale americana, ed è lì dove risiede il futuro della nostra azienda. Questa mossa ci consente di concentrare meglio le nostre energie e risorse sulla parte del nostro business con il maggior potenziale di crescita: il nostro portfolio nel territorio Pacifico Nord-Occidentale".

La famiglia è l'unico produttore italiano proprietario di una cantina in Napa, dove è presente dal 1985. Il cambiamento della proprietà sarà effettivo entro la fine di giugno.

Adnkronos - Vendemmie