La rivoluzione di Cusano News 7: “rappresentare il mondo così com’è, e non come dovrebbe essere, con un’informazione chiara”

3 ottobre 2022.Nato lo scorso 25 Luglio, il nuovo canale televisivo di Unicusano inizierà a trasmettere la programmazione completa a partire da lunedì 3 Ottobre. Sette giorni su sette di notizie e approfondimenti in onda sul 234.

Un’ulteriore rivoluzione firmata Cusano Media Group. Di stampo giornalistico ed interamente dedicato all’informazione, Cusano News 7 si pone l’obiettivo di ampliare la divulgazione culturale e di dimostrare, nonostante il momento critico per le emittenti televisive, quanto la realtà mediatica di Cusano Media Group si configuri nel panorama nazionale come un successo in termini di audience.

I plus del canale. Sette giorni su sette di notizie e approfondimenti, attraverso un palinsesto ricco di temi inerenti la società, la politica e la cultura internazionale. L’intento del canale è quello di raccontare in maniera oggettiva cosa succede a livello globale, senza alcun tipo di censura, per puntare ad un’informazione che non è relegata solo al nostro Paese ma che si rivolge al mondo intero. Infatti, i tg dell'emittente non sono concepiti solo per approfondire cosa accade in Italia, in Europa e nel Mondo, ma trattano anche avvenimenti che possono riguardare il locale, la singola regione o il Paese. L'approfondimento è la linea guida di Cusano News 7, con tg specificatamente dedicati a cronaca, politica, sport, nonché programmi concepiti come veri e propri approfondimenti su cultura, mondo dello spettacolo, tecnologia e scienza, sempre con uno sguardo che si estende oltre i confini.

La mission. Il canale ha un obiettivo chiaro: divenire il punto di riferimento per tutti i telespettatori che desiderano un’informazione chiara. Il Cusano Media Group si impone in uno scenario molto articolato, risultando ad oggi una delle poche realtà che, indiscriminatamente, rappresenta il mondo così com’è e non come dovrebbe essere. Alla guida del nuovo canale ci sono i due capisaldi del Gruppo Cusano, la Direttrice Generale dei Media e Social, Valentina Lamonaca, e il Direttore Responsabile, Alessio Moriggi, che in poco tempo sono riusciti a rivoluzionare il canale, inserendo, in una programmazione variegata, l’informazione, le tendenze e la cultura. In questo modo, Cusano News 7 si affianca all’emittente Cusano Italia Tv (in onda sul canale 264), e allo stesso tempo si configura, sin dalla sua nascita, come un’entità a sé rispetto al canale già esistente.

Ufficio Stampa