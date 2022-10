Si chiama Metà Quest Pro ed è il nuovo dispositivo che Mark Zuckerberg ha lanciato durante l’evento Connect. Sarà in vendita anche in Italia dal 25 ottobre, al prezzo di 1799,99 euro, comprensivo di controller Meta Quest Touch Pro, punte dello stilo, inserto parziale per bloccare la luce e base di ricarica. Sarà il primo visore pensato appositamente per il metaverso. Non necessita di un computer esterno, avendo già tutto il necessario per funzionare in maniera indipendente.