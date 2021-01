La Roma batte il Verona 3-1 nella ventesima giornata del campionato di serie A. Uno-due micidiale dei giallorossi, che tra il 21' e il 22' si portano sul 2-0 per effetto delle reti di Mancini e Mkhitaryan. Alla mezz'ora il tris di Borja Mayoral. Al 62' Colley di testa riduce le distanze e rende meno pesante il passivo per gli scaligeri. Per effetto di questa vittoria i giallorossi scavalcano la Juventus (che ha una partita in meno) e ora sono terzi in classifica a 40 punti, a 6 lunghezze dal Milan capolista e a 4 dall'Inter, in seconda posizione.