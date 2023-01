La Russa e Fontana a Vienna per restauro parlamento austriaco

Trasferta a Vienna per i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Seconda e terza carica dello Stato partecipano oggi all'inaugurazione della sede restaurata del Parlamento austriaco, insieme all'Ambasciatore d'Italia a Vienna Stefano Beltrame. Alla cerimonia nella sede parlamentare austriaca, al via alle 15, dopo gli indirizzi di saluto di Wolfgang Sobotka, presidente del Nationalrat, Günther Kovacs, presidente del Bundesrat, Doris Bures, seconda presidente del Nationalrat e Norbert Hofer, terzo presidente del Nationalrat, è intervenuto Wolfgang Schäuble, ex presidente del Bundestag tedesco.