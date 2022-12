La Russa e la seconda carica dello Stato: "Un macigno, immagino la prima"

Il presidente del Senato incontra la stampa per gli auguri di Natale: "Riduzione dei parlamentari un mezzo buco nell'acqua"

"Questa cosa della seconda carico dello Stato è una specie di macigno, immagino, poveretto, quello che ha la prima carica dello Stato, deve essere terribile". Così, con una battuta, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

La Russa è quindi tornato sul "numero dei parlamentari ridotto", motivato dalla necessità di ridurre i costi della politica: "Visti i risultati - afferma - non so se ne valesse la pena. Abbiamo fatto un mezzo buco nell'acqua, ma cosa fatta capo ha. Sicuramente ci sarà un risparmio, ma poteva e doveva essere più ampio".

Sulla disciplina dei collaboratori parlamentari, "per un po' di tempo, breve, voglio stare ad osservare quello che succede alla Camera, per non doverci rincorrere su provvedimenti difformi. Dopo di che - annuncia La Russa - convocherò l'Ufficio di presidenza, ma mi piacerà avere dal percorso che sta facendo la Camera elementi di valutazione concreta".